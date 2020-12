"Policisté ve spolupráci s celníky, kteří museli kamion nejprve odplombovat, objevili v nákladovém prostoru pět migrantů bez cestovních dokladů," uvedla tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Iva Kormošová. Cizinci hned při objevení obdrželi od policistů roušku a posléze byli podrobeni testu na koronavirus. "U třech z nich byl test pozitivní. Jelikož policisté se ihned od počátku chránili a k běžencům přistupovali obezřetně, nemuseli do karantény, ale musela být vydezinfikována vozidla, celá služebna včetně cel," dodala policejní mluvčí.

Zadržení cizinci byli omezeni na svobodě a eskortováni na útvar cizinecké police. Na základě sejmutých otisků byla ověřována jejich totožnost. "Policisté zjistili, že se jedná o dva Afgánce a tři Pákistánce, kteří mají zažádáno o azyl v Rumunsku a jejichž cílovou destinací měla být západní Evropa," doplnila Iva Kormošová.

Kamion s rumunskou poznávací značkou se v době odhalení černých pasažérů nacházel v celním prostoru Územního pracoviště v Náchodě, kde čekal na ukončení tranzitního režimu a následné propuštění zboží do volného oběhu. "Řidič přepravoval zboží z jihozápadu Turecka přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko do České republiky a bylo určeno pro tuzemského příjemce se sídlem v Novém Městě nad Metují," uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová.

Zboží bylo přepravováno pod celním dohledem a nákladový prostor kamionu byl zajištěn jistícím lankem s celní závěrou. "Místním ohledáním celníci zjistili, že je lanko na boku vozidla porušené," doplnila k odhalení černých pasažérů Jitka Fajstavrová.

Řidiči kamionu po výslechu mohl pokračovat v cestě, protože nebylo potvrzeno, že by měl s převaděčstvím něco společného. Se dvěma cizinci je vedeno předávací řízení do Rumunska, na které počkají v záchytném zařízení pro cizince, kam byli eskortováni. Mimo to jim bylo vydáno rozhodnutí o povinosti opustit území ČR. Ostatní tři, jelikož nejsou ještě plnoletí, byli na základě předběžného rozhodnutí soudu umístěni do diagnostického zařízení.

V Královéhradeckém kraji případy s pašováním lidí nejsou příliš časté. „Jedná se o druhý odhalený případ letošního roku,“ potvrzuje Iva Kormošová, a dodává, že první případ byl odhalen na konci říjnu letošního roku, kdy byli zachyceni dva Syřani.