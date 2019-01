Královéhradecko - K 1. lednu 2009 vznikne Krajské ředitelství policie Východočeského kraje se sídlem v Hradci Králové, které bude spravovat Královéhradecký a Pardubický kraj.

Ilustrační obrázek | Foto: DENÍK/David Taneček

Okres Havlíčkův Brod bude delimitován pod jihomoravskou policejní správu a semilský okres připadne severočeské krajské správě. Začne tak první část reformy Policie ČR, která má skončit k 31. prosinci 2011. Včera to na tiskové konferenci uvedl ředitel východočeské policejní správy Petr Přibyl.



Podle něho na místech bývalých okresů budou působit územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) a odbor vnější služby. „Občan by neměl poznat žádnou zásadní změnu, protože základní výkonné články, to znamená obvodní oddělení, skupiny vyšetřování dopravních nehod a územní odbor SKPV zůstanou ve svých původních dislokacích,“ poznamenal Přibyl. Delimitací dvou okresů se systemizovaný počet policistů na východě Čech sníží z 3780 na 3340.



Přechodné období policejní reformy má skončit k 31. prosinci 2011 a hned 1. ledna následujícího roku musí být zprovozněno samostatné krajské ředitelství policie pro Pardubický kraj. Do té doby by měl vzniknout nový objekt v rekonstruované pardubické policejní škole, v ulici Na Spravedlnosti, kde by mělo krajské ředitelství sídlit.



„Jsem přesvědčen, že bezpečnostní standard, na který jsme v regionu zvyklí, bude ještě lepší. Okrajové části našeho kraje budou delimitovány a budeme se moci soustředit do zalidněnějších a problémovějších lokalit,“ ujistil Petr Přibyl.