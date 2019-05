Dva zloději ve věku 21 a 18 let skončili v policejních poutech. Kriminalisté u nich našli cigarety a tabák, které ukradli v prodejnách na Trutnovsku.

Celkem šesti vloupaček se dopustili od března do začátku května. Násilím se vloupali do dvou obchodů s potravinami, vždy při tom poškodili výlohu. Násilně vnikli také do jednoho baru a restaurace. „Objektem jejich zájmu se také stala pokladna bobové dráhy a objekt půjčovny lyží a snowboardového vybavení, kam se pokusili rovněž násilně vloupat, avšak neúspěšně,“ oznámil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.