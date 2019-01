Omyl. Stále vede tradiční způsob – oběšení. Ze 149 vloni uzavřených sebevražd ve východních Čechách jich byla naprostá většina – rovných 90 – oběšením či udušením.



Například nyní je tomu rok, co se ve Chvaleticích na Pardubicku pětačtyřicetiletý muž oběsil na šňůře, kterou si omotal kolem rozvodu plynu.

Pardubicemi ale otřásla především tragédie, kdy 43letý invalida narazil za volantem auta v plné rychlosti čelně do zdi zdejší věznice. Na přehledném úseku nebyla žádná brzdná dráha.



V Pardubickém kraji je vůbec víc sebevražd než ve větším Královéhradeckém. Loňské skóre je jasné: 91 proti 58. Mezi sebevrahy jednoznač nepřevažují muži, nejčastěji ve věku mezi 30 a 40 lety. A co je ještě zajímavější, se životem se neloučí v prosinci, o Vánocích, ale nejčastěji na jaře či v létě.

„V prosinci jsme v kraji řešili jen čtyři sebevraždy,“ uvedla pardubická policejní mluvčí Markéta Janovská.



Odhadnout, kdy člověk sebevraždou jen vyhrožuje a kdy ji myslí vážně, je přitom složité. „Neplatí zde mýtus: kdo o tom mluví, ten to neudělá,“ tvrdí hradecký psycholog Jan Lašek.

Loňské kuriózní případy úmrtí v regionu

• Na Jičínsku se muž rozhodl ukončit svůj život tak, že se nejprve pořezal na obou rukou a poté se postřelil. Takto těžce zraněný ještě vlezl do vany, kde byl již mrtvý nalezený rodinnými příslušníky.

• Na Náchodsku se muž oběsil na tažném laně, které si uvázal na zábradlí balkonu. Na tažném laně spáchal vloni sebevraždu i muž na Trutnovsku.

• Rozchod s přítelkyní a finanční problémy se rozhodl řešit muž ve středním věku z Náchodska tak, že pustil plyn z plynové trouby do svého bytu. Ještě před tím o svém plánu informoval SMS zprávou svoji kamarádku, která včas zalarmovala policii. To pravděpodobně muži zachránilo život.

• Dluhy z podnikání byly zřejmě příčinou další sebevraždy oběšením. Na svůj život si sáhl muž na Trutnovsku přímo v objektu, kde podnikal. Dopis na rozloučenou s důvody nalezli policisté v kapse bundy zemřelého.

• Čtyřiadvacetiletá žena a dvacetiletý muž byli nalezeni mrtví v autě v garáži u rodinného domu ve Chvaleticích na Pardubicku. Původní domněnka o sebevraždě otravou výfukovými plyny se nepotvrdila. Pár se v autě oddával milostným hrátkám a přitom se udusil.

Jakou lidé zvolili nejčastěji smrt?



v Pardubickém kraji:

† oběšením, udušením či uškrcením 52

† skok pod vlak 8

† skok z výšky 8

v Královéhradeckém kraji:

† oběšením, udušením či uškrcením 38

† drogou nebo léky 4

† podřezáním 4

† zastřelením legálně drženou zbraní 3



Zdroj: Policie ČR