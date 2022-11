Útoku přihlížely jejich děti, některé z nich byly v tu dobu dokonce nezletilé. Když se jeden ze starších synů pokusil otce zastavit, přesměroval muž svůj útok na něj. Mladík sice utrpěl zranění, mamince ale podle všeho zachránil život. Pokusu o dvojnásobnou vraždu navíc podle vyšetřování předcházelo minimálně několik týdnů vyhrožování, rodina se tak už dlouho bála o život. Krajský soud v Hradci Králové ve středu muže poslal na patnáct let za mříže.

V nevzhledném stavení poblíž silnice ve Vršcích bylo nedělní odpoledne 29. května stejné jako každé jiné. To ovšem pro zdejší rodinu podle svědectví sousedů znamenalo bouřlivé hádky. „Všichni občané naší vesnice vědí, že v rodině byly problémy - krádeže, hádky, hlasitá hudba. Hádky byly na denním pořádku, sousedé se báli jejich psa, který neustále běhal po vesnici,“ okomentovala každodenní potyčky na dvoře domu sousedka, která kontaktovala Deník. Přála si zůstat anonymní, její jméno redakce zná.Ani tato neděle se nelišila. „Až na ten hysterický pláč,“ popsala žena hrůzu, kterou od sousedů zaslechla.

Četné konflikty totiž okolo půl čtvrté odpoledne vyvrcholily brutální rvačkou 55letého otce s jeho o sedm let mladší ženou. Na její obranu přispěchal 22letý syn, snažil se otce zadržet a matce zachránit život. „Syn se ve snaze ochránit svoji matku pokusil svého otce fyzicky zastavit. Následkem toho došlo k další potyčce, při které se podezřelý zranil,“ okomentovala tehdy případ mluvčí policistů Eliška Pospíšilová.Rozsudek, který ve středu 9. listopadu dopoledne vynesl krajský soud, přinesl ještě detailnější popis děsivé události. Podle rozsudku otec vyhrožoval zbytku rodiny přibližně od poloviny května.

Pokusu o dvojnásobnou vraždu ve Vršcích předcházely spory v rodině a vyhrožování

Manželce opakovaně tvrdil, že ji „podřízne jako podsvinče“, svým dětem pak vyhrožoval, že pokud půjdou k němu do stodoly, udeří je kladivem do hlavy.Útokem chtěl podle rozsudku muž řešit svou životní situaci s nesporným úmyslem své manželce ublížit. V momentě, kdy syn odběhl sehnat něco, čím by otce odzbrojil, vrhl se pachatel s nožem na matku. Způsobil jí šest řezných zranění, mimo jiné jí prořízl hrdlo, pobodal ji v oblasti hrudníku a téměř jí uřízl pravý palec a na ostatních prstech pravé ruky způsobil vážná poranění. Žena se zřejmě snažila zastavit nůž, kterým kolem sebe švihal. Podle rozhodnutí soudu četná zranění přímo ohrožovala matčin život.

V tu chvíli se do stodoly vrátil syn. Latí otci vyrazil nůž z ruky. „Následně obžalovaný ve stodole uchopil dlouhý kus železného profilu ve tvaru písmena „T“ a tím se pokusil udeřit poškozeného M. Š. Ten však tuto zbraň zachytil svýma rukama a s obžalovaným se o ni přetahoval. Poškozený M. Š. svým aktivním fyzickým jednáním zamezil v dalším napadání poškozené K. Š.“ doplnila obžaloba v rozsudku.Soud poslal otce do věznice s ostrahou na 15 let a uložil muži poškozeným zaplatit náhradu za újmu v celkový výši přesahující jeden milion korun.