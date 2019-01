Vztek, zoufalství, žárlivost a ztroskotané manželství stály nejspíš za loňským štědrovečerním pokusem vraždy na Chrudimsku, který v uplynulých dvou dnech řešil Krajský soud v Hradci Králové. Pavel H. nakonec odešel ze soudní síně s osmiletým trestem a nařízenou ústavní protialkoholní léčbou. S verdiktem by mohl být „spokojený“. Původně mu hrozilo dvanácti až osmnáctileté vězení.

„Při rozhodování jsme přihlédli ke skutečně projevené lítosti a k faktu, že trestný čin byl ukončen ve stadiu pokusu,“ objasnil předseda senátu Petr Mráka důvod uložení nižšího trestu, než jaká je zákonná sazba. Navíc Pavel H. kromě pokusu vraždy, jenž měl spáchat na novém příteli manželky, čelil i obžalobě z pokusu těžkého ublížení na zdraví. Toho se měl dopustit v okamžiku, kdy se ho manželka pokoušela zastavit při útoku na jejího přítele. Tehdy ji Pavel H. kopl do břicha, přesto, že věděl, že je těhotná.

V tomto případě však soud neposoudil jednání jako trestný čin. „Znalec jednoznačně řekl, že intenzita kopu byla nízká. Navíc žena neutrpěla žádné poranění,“ uvedl předseda senátu. S tím však důrazně nesouhlasí státní zástupkyně Lenka Faltusová. „Znalec jasně uvedl, že intenzita kopu byla nízká, avšak k utlumení mohlo dojít díky tomu, že byla žena oblečena do zimních věcí,“ objasnila. Pokud by tomu tak nebylo, zřejmě by k těžkému poranění i případnému vyvolání potratu dojít mohlo. Státní zástupkyně se proto odvolala. V závěrečném návrhu požadovala uložení dvanáctiletého trestu.

Strach ze ztráty syna

Sám obžalovaný se při své závěrečné řeči omluvil. Nejprve se otočil přímo na muže, kterého napadl, a jenž je již současným manželem jeho exmanželky. „Mrzí mě, co jsem udělal. Vím, že můj čin nebyl správný,“ řekl. Poté se také omluvil rodičům poškozeného za bolest, kterou jim způsobil, a svým rodičům za zklamání, které jim přivodil. „Velice se omlouvám i svému synovi,“ řekl na závěr.

Právě velmi silný vztah k synovi i manželce stál za jeho jednáním. Podle znalců měl strach, že ho nový přítel připraví o manželku i o syna. Navíc ho viděl jako příčinu rozpadu manželství.

Podle obžaloby došlo k incidentu vloni na Štědrý den. Pavel H. přišel k domu, kde bydlela jeho manželka s novým přítelem a toho napadl nejdříve údery pěstí do hlavy, následně jej opakovaně bodl. Zraněného převezli po útoku záchranáři do pardubické nemocnice. Bez včasné odborné lékařské pomoci by podle spisu kvůli rozvoji infekčního zánětu zemřel.

Nepravomocný rozsudek

Obžalovaný při hlavním líčení incident přiznal, obžalobu však odmítl. „Chtěl jsem ho zbít, ale nešel jsem ho zabít,“ řekl. Nůž podle svých slov použil navíc až ve chvíli, kdy chtěl odejít a poškozený ho znovu napadl.

Zároveň mu byla soudem nařízena ochranná protialkoholní léčba v ústavní formě a náhrada škody poškozenému muži i zdravotní pojištovně ve výši více než 50 tisíc korun.

Rozsudek dosud není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání, státní zástupkyně Lenka Faltusová se proti rozsudku odvolala na místě.