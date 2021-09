Podle rozsudku žena svému synovi způsobila za první rok jeho života více než deset zlomenin a nespočet podlitin na hlavičce i tělíčku. Podle lékařů měl chlapeček postupně zlomené všechny čtyři končetiny nebo žebra. Žena, která je od únorového zatčení ve vazbě, vinu před soudem opakovaně odmítla.

„Nikdy jsem synovi neublížila. Byl veselý, plakal jen, když mu rostly zoubky. Modřiny jsem si vysvětlovala tak, že malý třeba špatně upadl a může mít třeba špatnou srážlivost krve,“ vypověděla žena, která syna vychovávala v obcích na Trutnovsku. Nejprve sama, poté s přítelem. Ani ten si podle svých slov ničeho zvláštního dlouho nevšiml. Když se ptal partnerky na původ modřin, odvětila mu, že dítě spadlo na hračky, uhodilo se o postýlku nebo se samo štíplo do tváře.

Až v únoru letošního roku ho zarazily chlapečkovy nateklé nohy. Partnerku proto přiměl, aby se synem druhý den ráno jela do nemocnice. Tam se ukázalo, že má kojenec zlomené obě nožičky. Lékaři odhalili i četné krevní podlitiny na hlavě, trupu a horních i dolních končetinách, defekt kůže nad horním rtem, defekt kůže na krku a defekt kůže na hranici břicha a hrudníku.

Při dalších vyšetřeních vyšlo najevo, že chlapec už dříve utrpěl devět jiných zlomenin na končetinách a žebrech, které nikdo adekvátně neléčil. "Vše nasvědčuje takzvanému syndromu týraného dítěte,“ řekla v úterý před soudem znalkyně z oboru soudního lékařství. Dobrou zprávou je, že týraný chlapeček se za poslední půlrok zotavil z nejhorších zranění a u pěstounů, kteří se ho ujali, znovu začal chodit.

Za těžké ublížení na zdraví hrozilo Kateřině Š. 5 až 12 let vězení. Státní zástupkyně Lucie Žabková pro ni ve své závěrečné řeči navrhovala trest těsně nad polovinou sazby. Obhajobě mladé ženy nakonec neuvěřil ani soud s předsedou senátu Jiřím Vackem. Čtyřiadvacetiletou ženu poslal Krajský soud v Hradci Králové do vězení na osm let.

Rozsudek však není pravomocný. Kateřina Š. se po poradě s obhájcem proti rozsudku přímo v soudní síni odvolala. Případem se tak bude znovu zabývat vrchní soud v Praze. Kateřina Š., která je aktuálně v osmém měsíci těhotenství, se na svobodu ani tak nedostane, zůstává totiž ve vazbě.

Zajímavostí je, že mladá žena čeká už čtvrté dítě. První dvě jí úřady odebraly už v roce 2017, protože se o ně nedokázala starat. V dalších letech navíc mladá žena užívala pervitin. Přes to všechno je nyní Kateřina Š. opět těhotná. S mužem, se kterým letos v zimě vychovávala týraného syna.

„Chtěla jsem si udělat normální rodinu, pořídit si další dítě a vzít si k sobě i ty dvě nejstarší,“ vysvětlila to před soudem. Po středečním rozsudku je ale pravděpodobné, že nebude vychovávat ani dítě čtvrté.