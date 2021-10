Policejní komisař v sobotu k rukám státního zástupce zaslal podnět na vzetí obviněných do vazby, který soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval, a muži jsou stíháni vazebně.

Policisté kladou obviněným za vinu, že od 2. října do 8. října ve třech případech násilím vnikli do objektu, ze kterého odcizili hliníková kola s různými typy pneumatik v celkové hodnotě dosahující téměř 90 tisíc korun. V den jejich zadržení u nich policisté nalezli látkové pogumované rukavice, štípací kleště, svítilnu a podobné předměty k jejich „činnosti“.

Zdroj: PČRPolicejní komisař proti mužům zahájil úkony trestního stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a jednomu z nich ještě ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za to, že přijel vozidlem Volkswagen na místo páchání trestné činnosti pod vlivem drog.

Městští strážníci tuto informaci předali trutnovským policistům a zanedlouho se setkali na výše uvedeném místě a tam začali s propátráváním nejprve staveniště a poté se přesunuli do Horské ulice. Policista sloužící na obvodním oddělení, který se důkladně připravuje na práci psovoda, vyzvedl svého psa Sancha v blízkém areálu, aby jim pomohl vypátrat podezřelé. Zanedlouho u zadní části „napadeného“ objektu policisté se strážníky vypátrali dva muže, kteří nebyli schopni uvést, co v místě, kde došlo v minulosti k trestné činnosti, dělají. Oba dva značně nervózní cizince zasahující policisté zadrželi a převezli na místní služebnu. Provedený test na drogy u nich potvrdil užití pervitinu.

