Podle kriminalistů v několika případech odcizil kovový materiál a nerezové odřezky z areálu jedné firmy na Vrchlabsku. Odcizený materiál pak měl končit ve sběrnách druhotných surovin. Vzniklá škoda je vyčíslena na téměř 190 tisíc korun. Další trestné činnosti se měl dopustit ještě od července do začátku října v oblasti Hostinného.

Ve dvou případech měl odcizit jízdní kolo z chodby domu, vniknout násilím do několika garáží, v prodejně se smíšeným zbožím odcizit kabelky, polštář, deku a další věci. Vnikl dokonce do veterinární ordinace a ukradl obojky, léky pro zvířata a další vybavení. Z ordinace prošel do vedlejší prodejny zverimexu, kde odcizil čtyři suchozemské želvy, tři papoušky a přepravku na kočky. Celková škoda se vyšplhala na necelých 20 tisíc korun.

"Vzhledem k výši vzniklé škody hrozí nyní obviněnému muži v případě odsouzení až pětiletý pobyt ve vězení. Stíhán je dále ve vazbě a již z minulosti má za obdobnou trestnou činnost záznam v rejstříku trestů," uvedl trutnovský policejní mluvčí Lukáš Vincenc.