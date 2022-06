Policisté muže poprvé zadrželi v polovině května a zahájili proti němu trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, porušování domovní svobody a z přečinu poškození cizí věci. Obviněnému kladou za vinu, že vnikl do sklepa, odkud odcizil dvě jízdní kola v hodnotě 60 tisíc korun. O tři dny později se měl vloupat do zaparkovaného vozidla v Úpici, ze kterého odcizil pracovní nářadí v hodnotě 70 tisíc korun a v neposlední řadě měl ze zabezpečeného dvora u domu odcizit další 2 jízdní kola za 8 tisíc korun.

Jelikož muž zřejmě nebral slova policistů vážně, hned po propuštění ze zadržení vyrazil na další „akci“ opět v Úpici. Vnikl do bytu, ze kterého odcizil trombon v hodnotě 15 tisíc korun. Možná s vizí, že založí hudební kapelu, násilím vnikl do vozidla Volkswagen v Trutnově, odkud odcizil baskytaru, kytarový zesilovač, dvě elektrické kytary a 40 kusů vinylových desek, vše v hodnotě 80 tisíc korun. Do třetice se terčem jeho útoku stalo eletrokolo za 25 tisíc korun, které odcizil od domu.

Vzhledem k tomu, že obviněný muž páchal i další majetkovou trestnou činnost na Olomoucku a byl tam koncem května 2022 zadržen, úpičtí policisté za ním „vážili cestu“ a rozšířili mu tak trestní stíhání o skutky spáchané v Trutnově. Místní soudce rozhodl o tom, že recidivista za protiprávní jednání bude stíhán vazebně. Naposledy brány věznice opustil v polovině roku 2020.

Obviněný muž se ve své výpovědi k činům doznal. Kriminalistům se dále podařilo část odcizených věcí zajistit a tyto budou postupně vracet majitelům.

Za trestnou činnost páchanou na Trutnovsku mu hrozí až pětiletý pobyt ve vězení.