Notnou dávku nestydatosti v sobě musí muž, po kterém nyní na základě pořízeného videozáznamu pátrá policie. "V pondělí 29. března v podvečerních hodinách došlo v náchodské nemocnici na sesterně Covid oddělení JIP ke krádeži. Osm sester přišlo o peněženky s hotovostí, platebními kartami a osobními doklady. Škoda byla vyčíslena na více než 10 tisíc korun," uvedla tisková mluvčí policie Iva Kormošová.

Z dodaných kamerových záznamů policisté zjistili, že se po oddělení v inkriminovanou dobu pohyboval muž, který postupně zkoušel všechny kliky místností, až narazil na sesternu, kde chvíli pobyl a pak spěšně odešel.

Na chodbě se nalezl batoh, který by měl patřit neznámému muži. "Kamerový systém totiž zaznamenal, že ho měl muž při sobě na vstupu. Dále byl tentýž muž zachycen na kamerových záznamech, jak nastoupil krátce před půl osmou večerní do vlaku jedoucího směrem na Choceň," zmínila Iva Kormošová další získanou stopu.

Jelikož se do současné doby nepodařilo zjistit totožnost neznámého muže, obrací se policie s žádostí o pomoc na veřejnost. "Kdo by muže poznal, ať zavolá na linku 158, nebo se přímo dostaví na jakoukoliv policejní služebnu," žádá veřejnost o spolupráci. Policisté případ kvalifikovali jako zločin krádeže a neoprávněné opatření platebního prostředku, za což může být pachatel potrestán odnětím svobody až na 8 let.

