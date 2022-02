Dalším šetřením vyšlo najevo, že starší z mužů byl již mnohokrát trestaný za majetkovou trestnou činnost. Na svědomí toho měl víc. V lednu se vloupal do kovových kontejnerů u obchodního domu a později do osobního auta, celková škoda činila 1500 korun. O týden později nakupoval bez peněz v obchodu, když ho chytila ostraha. Mladší muž vnikl do dvou neuzamčených bytů v Mladých Bukách a ve Svobodě nad Úpou, ze kterých ukradl mobilní telefon, doklady a oblečení, čímž způsobil škodu téměř 10 tisíc korun.