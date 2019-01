Královéhradecko – Výpověďmi soudních znalců pokračovalo v pondělí u Krajského soudu v Hradci Králové hlavní líčení ve věci devětatřicetiletého J. D. z Trutnovska, kterého obžaloba viní z toho, že v letech 2005 a 2006 pohlavně zneužíval své dvě dcery.

Muž z Trutnovska měl podle obžaloby dva roky zneužívat vlastní dcery. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Podle spisu dívkám tehdy bylo pouhých 11 a 12 let.

Obžaloba uvádí, že dívky měl muž zneužívat v době, kdy jeho tehdejší manželka nebyla doma či spala. „Jeho jednání probíhalo v době, kdy předtím požil alkohol. Pod jeho vlivem žádal po dcerách sexuální uspokojení,“ stojí ve spisu.

J. D. není deviant

Pro dívky měla jejich noční můra skončit v polovině roku 2006, kdy se spolu s matkou od otce odstěhovaly. Znalec v oboru sexuologie Jan Zbytovský u soudu uvedl, že obžalovaný muž není duševně nemocný a netrpí žádnou sexuální deviací. Nicméně prý mohl k údajnému jednání vést J. D. fakt, že byl v inkriminované době závislý na alkoholu.

„Právě nadměrná konzumace alkoholu mohla u obžalovaného vést k tomu, že vybočil ze své sexuální normality. V jeho případě se jedná o velice jednoduchou osobnost, která v případě sexuality jedná pudově. Nicméně jsem u něj nezjistil sexuální úchylku, která by se týkala malých dětí,“ řekl znalec Jan Zbytovský a soudu doporučil, aby J. D. uložil ochrannou protialkoholickou léčbu.

„V případě, že soud dospěje k závěru, že obžalovaný spáchal činy popsané v obžalobě, tak bych doporučil i léčbu sexuologickou,“ doplnil Zbytovský.

„Vše je vymyšlené“

J. D., kterému hrozí až dvanáctiletý trest, všechny sexuální praktiky s dcerami u soudu rezolutně odmítl. „Nikdy jsem nic takového, co je napsáno ve spisu, neudělal. Vše je to smyšlené. Ve spisu je například napsáno, že jsem si před dívkami nasazoval kondom. Žádný jsme však doma neměli. Je to jen pomsta ze strany jejich matky, mé bývalé manželky,“ řekl J. D.

Dodal, že jeho žena od něj odešla již v roce 2004, avšak zanedlouho se vrátila. „Měla vidinu peněz. V tu dobu jsem totiž prodával část našeho majetku kvůli dluhům. Ona z prodeje chtěla větší množství peněz, než bylo reálné,“ uvedl před soudem muž a dále tvrdil, že v té době měla rodina velké dluhy.

„A to hlavně kvůli manželce. Ona chtěla mít vše, na co se jen podívala a zalíbilo se jí to. Třeba koně.“ Obžalovaný dále u soudu uvedl, že obě dcery jsou velmi snadno manipulovatelné.