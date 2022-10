Obviněný muž se měl koncem srpna 2022 na ulici Nábřeží Václava Havla pokusit násilím zmocnit jízdního kola, které vedl poškozený v pravé ruce. To se mu nakonec nepovedlo, neboť mu v tom majitel zabránil svým jednáním. „Lapka“ se od letošního srpna dále zaměřoval na zahrady, garáže, pergoly, chatky, přístřešky, ale i na motorová vozidla, do kterých vnikal. Z těchto míst odcizil vše, co mu přišlo pod ruku. Jednou to bylo jízdní kolo, vrtačka, sekera, alkohol, doklady, peníze, prostě vše co se naskytlo a dalo se dál zpeněžit.

Jedná se o muže, který byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsouzený a v březnu tohoto roku opustil brány vězení. Muž je bez domova, i bez jakéhokoliv příjmu.

Policejní komisař v úterý zaslal k rukám státního zástupce podnět na vzetí obviněného muže do vazby, čemuž soudce Okresního soudu v Trutnově vyhověl a muž je stíhaný vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí od 2 do 10 let pobyt ve vězení.