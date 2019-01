Harrachov – Zpackaný zločin. Tak hodnotí lidé na sociálních sítích případ, který se stal v Harrachově v noci na čtvrtek. Tři pachatelé chtěli ze směnárny ukrást trezor, ve kterém bylo více než milion korun.

Třísetkilogramový trezor s více než milionem korun zloději nechali u směnárny. | Foto: Policie ČR

Trojice pachatelů si na onu noc naplánovala vloupání do směnárny a krádež trezoru. Dovnitř se dostali pomocí páčidla. K jejich nemilému překvapení nebylo trezor snadné odnést, protože váží kolem tří set kilogramů.

Mezitím se samozřejmě spustil varovný alarm, který podal zprávu majiteli směnárny. Směnárník na ni okamžitě reagoval a vyjel na místo svým vozem. U směnárny stál mercedes pachatelů a celý objekt byl ve tmě. „Majitel směnárny čekal chvilku ve svém autě na to, co se bude dál dít, protože nedokázal odhadnout, jak by pro něj mohla přímá konfrontace se zloději dopadnout,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zanedlouho ze směnárny vyběhl muž v tmavém oblečení s kapucí na hlavě, naskočil do vozidla s německou poznávací značkou a začal ujíždět. Majitel jel za ním a mezi tím vytočil tísňovou linku Policie ČR 158. Ujíždějící muž projel městem a vrátil se zpět na místo činu, a to nejspíš proto, aby do auta naložil komplice. U hasičské zbrojnice ale nezvládl projetí zatáčky a naboural do sněhového mantinelu, ve kterém nadobro uvízl.

Vyskočil proto z auta a dál pokračoval po svých. „Nohy se mu ale při běhu bořily do vysokých závějí, a to ho brzy vyčerpalo. Policisté ho zadrželi zhruba půl kilometru od jeho havarovaného vozidla,“ doplnila policejní mluvčí.

Když se policisté s majitelem vrátili ke směnárně, zjistili, že zloději nechali příliš těžký trezor i s jeho celým obsahem stát venku asi metr od směnárny ve sněhu. Jejich smůla - byla v něm v přepočtu hotovost v hodnotě 1 077 506 korun.

Policisté lapili dvaatřicetiletého Gruzínce, který se v České republice zdržuje na základě krátkodobého víza. „Jeho spolupachatelé, po kterých nyní intenzivně pátráme, jsou stejné státní příslušnosti,“ uvedla Ivana Baláková.

Vyšetřovatel Gruzínce obvinil ze zločinu krádeže ve stádiu pokusu a také z přečinu poškození cizí věci, za což mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Proběhl také jeho výslech, po kterém podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Důvodem je obava z toho, že by se na svobodě vyhýbal trestnímu stíhání a nebo v trestné činnosti pokračoval.