Pětadvacetiletá Březinová se při olympijské premiéře pokusila o obtížnější kombinaci než na nedávném ME, místo dvou trojitých toeloopů zařadila trojitý lutz s trojitým toeloopem. Udělala chybu, když se mezi skoky protočila na ledě, ale udržela se na jedné noze, takže kombinaci nepřerušila. Když k tomu přidala trojitý flip a dvojitý axel, dostala se poprvé v kariéře přes 60 bodů. Osobní rekord z ME si vylepšila o 1,43 bodu na 61,05.

"Poprvé na olympiádě a zajela jsme docela fajn program. Bylo to moc hezké. Sice tam byla chybička, ale na to, že to byla první jízda na olympiádě, můžu být spokojená," řekla Březinová Radiožurnálu.

V nabité konkurenci to stačilo na osmé místo a tato příčka patří českým krasobruslařům při premiéře v týmové olympijské soutěži i celkově. Získali za svá umístění 15 bodů a nechali za sebou týmy Německa a Ukrajiny, které jednu kategorii neobsadily, protože měly závodníky nakažené koronavirem. Na finále ztratili Češi sedm bodů.

"Chtěla jsme si to užít, předvést to nejlepší, co umím. Nejlépe to nejlepší, což se docela povedlo," řekla brněnská krasobruslařka, která nastupovala ke své jízdě již bez šance bojovat o český postup.

Regenerace, pak pilování chyb

Březinová se teď bude chystat na individuální závod, který ji čeká až 15. února. "Mám devět dnů, takže budu trénovat, ale určitě budu mít i jeden den volna, protože nemůžeme jet bez pauzy. Nějaká regenerace proběhne. Budu prostě pilovat chybičky, aby tam nebyly," dodala Březinová.

Do vedení se díky lepším výkonům v krátkém programu žen i volných jízdách mužů dostali Rusové. Po druhém soutěžním dnu vedou o tři body před výběrem USA a přiblížili se zopakování triumfu ze Soči 2014. Jsou jedinými evropskými zástupci ve finálové pětici, která pokračuje ve volných jízdách.

Rozhodne se v pondělí, kdy soutěž družstev vyvrcholí volnými programy sportovních dvojic, tanečních párů a žen.