"Hodně lidí možná čeká, že teď budu smutná z toho, že to necinklo, ale já jsem hrozně spokojená," řekla Sáblíková novinářům. "Fakt se mi jelo nádherně. Nemůžu říct, že bych úplně někde udělala chybu, že mi nevyšel krok. To se samozřejmě stává, ale teď to tak nebylo," uvedla čtyřiatřicetiletá rychlobruslařská hvězda, startující na páté olympiádě.

Kousek od medaile. Sáblíková při svém prvním vystoupení v Pekingu dojela čtvrtá

Sáblíková v Pekingu zopakovala na této trati výsledek z předešlých her v Pchjongčchangu 2018. Zatímco tehdy byla zklamaná, dnes se usmívala. "Když jsem dojela, tak jsem byla spokojená, že budu nejhůře pátá. Samozřejmě jsem věděla, jaká jména startují po mně a jak letos jezdily. Ale když tam člověk sedí, tak doufá, že by to na medaili mohlo vyjít. Čeká, co se v závěrečných dvou kolech, která bolí, stane," řekla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Držitelka šesti olympijských medailí byla s výsledkem spokojená i proto, že ještě v pátek se ideálně rozhodně necítila. "Na tréninku jsem jezdila tak, že kdybych to dnes zopakovala, byla jsem tak dvacátá," přiznala Sáblíková, která je často před velkými závody nervózní. V případě olympiády extrémně. "Trošku jsem se sesypala. Říkala jsem si, že už nemám možnost s nimi bojovat. Tak jsem hrozně ráda za to, jak to dopadlo. Sama sobě jsem ukázala, že to pořád jde," usmívala se.

Nechce zklamat lidi

Sáblíkovou v Pekingu čeká ještě start na trati 5000 metrů, na které bude obhajovat čtyři roky staré stříbro. "Jestli jsem teď pozitivně nabitá? Nevím, ale každopádně jsem nečekala, že se mi pojede tak dobře, jak se mi jelo."

Davidová dostala špatné lyže. Takhle bezmocně jsem se ještě necítila, přiznala

Královna dlouhých tratí bude chtít ve čtvrtek naplnit medailové ambice, i když vyrovnat se s tlakem a očekáváním pro ni není jednoduché. "Musím říct, že občas je to hodně náročné. Když jdu na start, vím, že spousta lidí očekává, že medaili udělám. Že je to prakticky jistota. Sáblíková je na startu, tak bude mít placku. Nechci lidi zklamat, snažím se jet pro ně, ale pro mě osobně je těžké bojovat vnitřně s tím, že bych na to neměla. Že bych sama za sebe odešla," dodala.