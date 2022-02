Pančochovou čeká čtvrtá olympiáda: Jedu na styl a pokusím se lítat vysoko!

"Trénink byl přitom super. Hned ve třetí jízdě jsem dala tu závodní jízdu a byla jsem ráda, že to takhle padlo. Ale taky jsem někdy trochu nervózní, když se mi ten trénink takhle hodně podaří. Nechci být pověrčivá, ale někdy to pak v závodě úplně nevyjde. Ale tím to nebylo. Spíš se změnily podmínky, dlouho čekáte nahoře, než pojedete," řekla Pančochová a vysvětlila, že trať byla ledovější a více foukal vítr.

"Musíte dát všechny triky, jinak body nejsou dobré. Počítá se to jako pár, potřebovala jsem to celé spojit a bohužel. Jsem hrozně zklamaná, že se mi to nepodařilo," přiznala.

Chtěla dohnat body

V první jízdě chybovala hned na začátku. "Takže jsem pak improvizovala. Chtěla jsem nahnat body, takže jak se jede z té trubky nahoru, chtěl jsem udělat backside a chytnout si u toho prkno, ale bohužel to jsem v tréninku vůbec nedělala, dopadla jsem víc na zadní nohu a sedla jsem si u toho," popsala Pančochová.

Při druhém pokusu se zase pomalu rozjela na první skok. "Bohužel jsem pak nedopadla úplně do dopadu, koplo mě to a přisedla jsem si. Jelo to výrazně víc tím, že je to zmrzlejší," doplnila. Pokud by prý předvedla svůj standard, do finále by bezpečně postoupila.

Nejlepší kvalifikační jízdu předvedla Zoi Sadowská Synnottová z Nového Zélandu, která získala 86,75 bodu. Z druhého místa postoupila Japonka Kokomo Muraseová (81,45) a třetí byla Enni Rukajärviová z Finska (78,83). Pančochová získala za první jízdu 25,51 bodu, za druhou 17,18.