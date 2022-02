V roce 2010 zimní olympiáda zavítala na severoamerický kontinent, přímo do kolébky hokeje. Celý svět se třásl na zápolení opěvovaných hvězd NHL pod pěti kruhy, navíc na posvátném kanadském území. Hokejový turnaj měl být vrcholem zimních her ve Vancouveru. A taky že byl.

Tváří olympiády byl slušňák Sidney Crosby. Kluk z plakátu Sid "The Kid" byl odhodlaný přinést své zemi to, po čem všichni touží – olympijské zlato. Přestože mu bylo teprve ve dvaadvacet let, byl rozeným lídrem. Už rok před olympiádou dotáhl Pittsburgh k bájnému Stanley Cupu jako nejmladší kapitán v historii NHL. Další výzvě čelil ve Vancouveru, kdy měl za úkol dovést kanadské hokejisty k vysněnému zlatu.

Jak známo, misi splnil.

Úlohy spasitele se rodák z Halifaxu zhostil hrdě. Finále s odvěkým rivalem Američany rozhodl v prodloužení a pro kanadský národ si vysloužil nesmrtelnost.

„Sen se stal skutečností,“ soukal ze sebe dojatý Crosby. „Bylo to něco naprosto jedinečného, navíc se se to povedlo tady a můžeme se o to podělit se všemi Kanaďany. Je to neuvěřitelný pocit.“

With a few hours left before the Closing Ceremony, Sidney Crosby’s golden goal against the USA secured victory for Canada in the final of the men’s ice hockey at Vancouver 2010! ???



What's your favourite Winter Olympics moment? #Beijing2022 | #StrongerTogether | @TeamCanada pic.twitter.com/9ZS9tn1yi2 — Olympics (@Olympics) January 4, 2022

Crosby, který jako malý capart trefoval puky do sušičky na prádlo, si tenhle zlatý moment doslova vysnil. „Nikdy ale nevíte, zda se do takové situace dostanete. A o tom to celé je. Nikdy nevíte, jestli přijdou ještě někdy znovu.“

V případě Crosbyho přišly. A opakovaně. O čtyři roky později v Soči dokázala Kanada zlato obhájit. A zkuste hádat, kdo ve finále skóroval. No jistě že Crosby. Kanadský hrdina si jediný gól celého turnaje schoval na vítězné finále. „Je to hodně speciální pocit. Tohle prostě neomrzí,“ culil se se zlatou medailí na krku.

Hned následující rok Crosby dovedl javorové listy v Praze k titulu mistrů světa. Vstoupil tak do Triple Gold Clubu a nesmazatelně se zapsal do dějin hokeje.

To ale nebylo vše. V roce 2016 slavil svůj druhý Stanley Cup a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího muže play-off. A Kanadu dovedl jako kapitán k triumfu na Světovém poháru v Torontu. Rok na to obhájil pohár Lorda Stanleyho a byl vybrán do stovky nejlepších hráčů historie NHL.

Olympijské zlato z Vancouveru už ale nikdy nic nepředčí.