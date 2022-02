Hvězdný pár přijal po ukončení kariéry v roce 2019 asijskou výzvu a začal pracovat s tvořícím se čínským olympijským týmem. Nor je hlavním trenérem, Běloruska má na starosti ženy. „Tlak na nás je velký. Tlačí nás k tomu, abychom trénovali sportovce tvrději a tvrději,“ netajil v jednom ze starších rozhovorů pro web olympics.com Bjørndalen.

Čínská reprezentace

Muži: Jen Sing-jüan, Ču Čen-jü, Čang Čchun-jü, Čcheng Fang-ming

Ženy: Ting Jü-chuan, Tchang Ťia-lin, Meng Fan-čchi, Čchu Jüan-meng

Bývalý vládce svého sportu, přezdívaný příznačně Král biatlonu, tak naznačuje, že jejich hlavní rolí bylo především hledání rovnováhy mezi čínskými ambicemi a potřebami sportovců. „Samozřejmě k tomu potřebujete trpělivost a čas,“ dodává Domračevová.

Toho se jim ale mnoho nedostávalo. Zvláště, když pracují v hodně ambiciózní, ale přitom biatlonově velmi zaostalé zemi. „Číňané jsou hodně daleko od evropské úrovně. Mají jen základní znalosti o biatlonovém tréninku,“ prozradil Nor.

On sám se s manželkou přitom teprve trenérské profesi učí. „Je jiné být sportovcem nebo trenérem. Při koučování musíte myslet úplně jiným způsobem,“ potvrzuje Bjørndalen. „Každý sportovec je osobnost, každý jinak reaguje na trénink. Tomu musíte velmi dobře porozumět. Pro mě je to ale velmi zajímavé.“

Oba úspěšní sportovci se snažili svým svěřencům poskytnout vlastní recept na úspěch. „Miloval jsem svůj sport tak, že to pro mě nikdy nebyla práce,“ zdůraznil Bjørndalen. „Ano, byla to láska k mému sportu,“ přidala se Domračevová. „Měla jsem ráda ty pocity na trati. To bylo jako při létání. Dělalo mě to šťastnou a motivovalo. Samozřejmě ale nechyběl ani tvrdý trénink a dřina.“

Nyní mají ve svém současném působišti naplnit velký domácí sen. A že nebude pro ně a jejich tým jednoduchý, naznačily hned dva první závody v Pekingu.

Ve smíšené štafetě skončila Čína patnáctá téměř pět minut za vítězným Norskem. V pondělním individuálním závodě žen byla nejlepší až pětatřicátá Čchu Jüan-meng.

Věří manželé, že opravdu mohou dosáhnout na medailový cíl? „Biatlon je nepředvídatelný sport. Máme velkou podporu od diváků,“ uzavřel diplomaticky Bjørndalen.