Pekingským národním stadionem se s vlajkami promenádovaly všechny výpravy sportovců, mezi nimiž nechyběly ani ty největší hvězdy letošních her. Avšak kromě slavných tváří si o pozornost říkaly rovněž skupinky závodníků z oblastí, kde chladné počasí a podmínky pro zimní sportování nejsou úplně na denním pořádku.

OBRAZEM: Ceremoniál zahájil OH. Češi šli s knírky, oheň hoří v obří vločce

V těchto zemích panuje po většinu roku horko, zalyžovat si tu můžete leda tak na vodních lyžích popoháněných motorovým člunem. A zimní střediska? Velká neznámá. Ale ani to nezabránilo sportovcům z tropických krajin, aby se porvali o svůj životní sen. A povedlo se. Hry v Pekingu přivítají rekordních 80 tropických národů.

Sen indického lyžaře v Alpách a pořádná exotika na svazích

Pro tyto závodníky je už samotná nominace mezi světovou elitou obrovským úspěchem. Svými výkony sice nebudou atakovat ty nejvyšší příčky, natož stupně vítězů, ale o pozornost si řeknou zcela bez debat. Ještě aby ne, vidět mezi rakouskými a švýcarskými mistry lyžovaní takového indického či ekvádorského závodníka je zkrátka rarita.

A jejich cesta k olympijskému snu bývá mnohdy zaobalena příběhy, které si doslova říkají o vydání knižních bestsellerů. Náročné hledání vhodných podmínek pro trénink, drahé vybavení, jež je vzhledem k nedostatku sponzorů bohužel další nezbytnou součástí, ale rovněž neustálá sháňka finančních prostředků a překonávání předsudků.

Česká želízka v ohni: Největší nadějí je Ledecká, medaili může získat i Davidová

Pro závodníky z exotických krajin je tak nemožné plnit si své sny v rodné zemi. Jediná možnost? Vycestovat do horských oblastí a tam si tak trochu postavit svou vlastní olympijskou základnu. A přesně tento plán před pár měsíci zrealizoval indický lyžař Arif Khan, který si v rakouských Alpách dal vskutku nelehký úkol – probojovat se na hry do Pekingu.

„Bylo to vážně extrémně náročné. Kvůli nedostatku bodů jsem jel spoustu závodů na různých svazích v hodně bídných podmínkách,“ přiznal Khan. Svou snoubenku a rodinu prosil o trpělivost, v Alpách si totiž plnil životní sen. A věřte nebo ne, on to opravdu dokázal. V listopadu si zajistil místo ve slalomu i obřím slalomu a bude tak jediným indickým sportovcem v Pekingu.

Indian Sports Delegation at Beijing Winter Olympics. J&K's Arif Khan is the only athlete representing the country in the slalom and giant slalom events. pic.twitter.com/9dORDkH7xB — Sidhant Sibal (@sidhant) February 4, 2022

Avšak taková Indie je oproti ostatním tropickým státům ještě stále rájem zimních sportů. Alpské lyžování letos přivítá třeba haitského závodníka Richardsona Viana, zástupkyni ostrova Madagaskar Mialitianu Clercovou či šikovného Asu Millera, který do Pekingu odcestoval z rodných Filipín. Na svazích tak bude o exotiku jednoznačně postaráno.

„Nemáme žádné hory, ale jsme hrdí lidé,“ říká devatenáctiletý Haiťan Viano, který se k horám a sněhu dostal poté, co ho v útlém věku jako sirotka adoptoval francouzsko-italský pár z horského města Briancone. Lyžování si oblíbil a po letech se doslechl o možnosti reprezentovat svou rodnou zemi, sužovanou chudobou a přírodními katastrofami. „Chci znát své kořeny a dát tamním dětem naději na realizaci jejich snů.“

Senzace v Pchjongčchangu. Pokuta za olympiádu a Ledecká je navždy ikonou

Další zajímavou společnost budou hostit rovněž závody bobistů a skeletonistů, kterých se kromě německých favoritů a jejich kolegů z evropského kontinentu zúčastní i poněkud nevídaní návštěvníci. Brazílie, kde to po celý rok žije zejména fotbalovou horečkou a prosluněnými plážemi, vyšle do této tradiční disciplíny dokonce rekordní počet pěti závodníků.

Další "Kokosy na sněhu", mexická příprava v obchoďáku

Ve skeletonu se zase spustí po hlavě do ledového koryta pekingského olympijského střediska ghanský hrdina Akwasi Frimpong, jenž se stal historicky prvním reprezentantem své země v tomto sportu. Premiéru pod pěti kruhy si odbyl už před čtyřmi lety v Koreji, nyní se po tvrdé přípravě v Rusku a nepříjemnému zranění paty navzdory chystá na již druhou účast mezi elitou.

"Africa is watching and the world is taking notice." ??



Ghanaian skeleton racer Akwasi Frimpong has called for a change in rules around quota spots for the Winter Olympics.#Beijing2022 | @FrimpongAkwasi — Eurosport (@eurosport) February 3, 2022

Avšak o možná úplně největší hit Her v Pekingu se postarají dva bobisté z Trinidadu a Tobago Andre Marcano a Axel Brown, píšící si svůj vlastní olympijský příběh. Do závodů budou sice vstupovat jako největší outsideři, v hloubi jejich duše je však bude hnát obrovské odhodlání předčít komediální vystoupení rivalů z Jamajky na ZOH 1988 v kanadském Calgary, známé rovněž jako „Kokosy na sněhu“.

Čeští fanoušci již brzy zbystří zrak při závodech rychlobruslení, kde bude mít Martina Sáblíková kromě neúnavných nizozemských vrstevnic také jednu jihoamerickou soupeřku Lauru Gómezovou, která se z kolumbijského městečka Carmen de Viboral probojovala již na druhou olympiádu v kariéře.

Sáblíková při odletu na pátou olympiádu: Čím jsem starší, tím jsem nervóznější

Ta dřív závodila na kolečkových bruslích, ale v létě 2017 se rozhodla dát přednost ledové ploše a bruslím s ostrou čepelí. A světe div se, hned další rok se kvalifikovala na olympiádu v Soči. Asi nepřekvapí, že Gómezová je kolumbijskou rekordmankou na tratích 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 metrů (byť třeba na třech kilometrech je její nejlepší výkon asi o 25 sekund pomalejší než světový rekord Sáblíkové)…

I takové Mexiko bude pod pěti kruhy rozhodně vidět. Kromě americké rodačky a lyžařky Sarah Schleperové, která již od roku 2014 disponuje dvojím občanstvím, bude pod září reflektorů také první mexický krasobruslař v historii her Donovan Carrillo. Ten se na svou první účast pod pěti kruhy připravoval pěkně „po domácku“, na veřejném kluzišti v nákupním středisku.

V běhu na lyžích zpestří honbu severských zemí za zlatými medailemi thajští sourozenci Karen a Mark Chanloungovi, lyžařský sjezd pak vyšperkuje Peruánka Ornella Oettl Reyesová. Zatímco v Pekingu pojede v únorových mrazivých teplotách, v rodné Limě, kde momentálně panuje léto, se její příznivci zapotí i při pouhém povzbuzování.

Všechny tyto exotické závodníky spojuje jeden společný jmenovatel – dosud žádný medailový lesk. Ale rovněž to, že si pro své životní sny došli mnohdy pořádně klikatými cestičkami. A už jen samotná účast pod pěti kruhy je pro ně pomyslným cenným kovem.

Zdroj: Youtube