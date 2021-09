Kulhánek odsoudil čtvrteční sebevražedné útoky u letiště v Kábulu, při kterých podle poslední bilance zemřelo nejméně 95 Afghánců. Podle Pentagonu zahynulo při explozích rovněž 13 amerických vojáků. "Truchlím nad smrtí Afghánců a členů americké armády," uvedl na twitteru. Na tiskové konferenci doplnil, že exploze jen potvrdily vypjatou bezpečnostní situaci v Kábulu.

Ministr s ohledem na informace spojenců považuje za reálné, že evakuační lety nemusí skončit v řádu dnů, ale v řádu několika hodin. "Českému státu se povedlo něco neuvěřitelného a v řádu několika dní jsme zorganizovali tři efektivní evakuační lety," řekl. Obdobná věc se podle něj nepovedla ani řadě zemí s lépe vybavenými ozbrojenými silami.

Česko ze země evakuovalo minulý týden ve třech letech 195 lidí, z toho 170 Afghánců. "Podařilo se dostat do bezpečí všechny české občany a všechny Afghánce a jejich rodiny určené k evakuaci. Tedy ty nejohroženější," řekl Kulhánek. Podle něj jsou v bezpečí všichni tlumočníci armády i spolupracovníci ambasády s rodinami.

Spolek Vlčí máky tvrdí, že v Afghánistánu zůstává několik lidí s vazbami na ČR, které se dosud nepodařilo evakuovat. Jsou mezi nimi dva muži s trvalým pobytem v ČR a s českým pasem. O evakuaci se snaží i čtyři muži, kteří podle spolku pomáhali české armádě. Ministerstvo zahraničí po ukončení evakuace slíbilo převozy jednotlivců řešit ve spolupráci se spojenci. Podrobnosti úřad nesděluje.

Kulhánek kritizoval vlčí máky

Kulhánek dnes vyjádření spolku Vlčí máky kritizoval. "Někdy mám pocit, že se víc věnují mediální prezentaci," konstatoval. MZV podle něj dostává řadu e-mailových dotazů a snaží se všem odpovídat a vyhodnocovat je. "Bohužel realita je taková, že nemůžeme pomoci všem, kteří se chtějí dostat do ČR, ani by to nebylo správné. My máme pomáhat těm, kteří byli vyhodnoceni armádou nebo MZV, že by měli být evakuováni," podotkl.

mínil příklad Afghánce, který se hlásil o evakuaci kvůli údajné spolupráci s českými úřady. "Kdysi spolupracoval s ambasádou tak, že využil auto velvyslance, odjel s ním na pumpu, vrátil se. A teď to využívá jako argument, že byl spolupracovník ambasády a měl by být evakuován. To možné není," uzavřel Kulhánek.