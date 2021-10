Offshorové společnosti jsou firmy, které sice podnikají například v Česku, ale sídlo mají oficiálně v některém z daňových rájů, aby se vyhnuly placení vysokých daní. Podle Investigace.cz hrozí Babišovi vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.

Web uvedl, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. "O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného sídla Château Bigaud na Azurovém pobřeží," napsala Investigace.cz.

"No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým 12 let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby. Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo," reagoval Babiš.

Server Investigace.cz odmítl, že by se zveřejněním informací snažil ovlivnit volby nebo že by mířil primárně a záměrně na českého předsedu vlády. Web upozornil, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří na mezinárodním projektu Pandora Papers pracovali.

„Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala,“ sdělil webu Investigace.cz bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. „To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: Loan back,“ dodal.

Zdroj není jasný

Z analyzovaných dokumentů podle webu nevyplývá, co bylo zdrojem zmíněných peněz. „V každém případě však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur. Kromě toho, že využil schéma offshorových společností, které mu zajistily anonymitu, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku,“ upozornili novináři s tím, že Babiš žádnou z firem neuvedl v žádném majetkovém přiznání.

Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

„Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený,“ dodala Investigace.cz. Podle Lukáše Krause, právníka organizací Frank Bold a Rekonstrukce státu, se neuvedením akcií firem z daňových rájů Babiš dopustil přestupku a hrozí mu pokuta do výše 50 tisíc Kč.

Web také uvedl, že Babiše v posledních dvou týdnech žádal opakovaně a marně o reakci. V té souvislosti zmínil, že Investigace.cz ani zahraniční média, která na projektu Pandora Papers pracují, nebyli vpuštěni na středeční tiskovou konferenci Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Ústí nad Labem.

Novináři ze sta zemí

Projekt Pandora Papers je založený na téměř 12 milionech dokumentů ze 14 právních kanceláří, spolupracovalo na něm přes 600 novinářů z více než stovky zemí světa. Tvrdí, že v rámci projektu odhalili, jak mocní a bohatí využívají offshorové společnosti a netransparentní jurisdikce kvůli anonymitě a daňové optimalizaci. V dokumentech se podle nich objevují jména zločinců, celebrit, politiků, fotbalistů, soudců i lidí z daňových úřadů z celého světa.

Zdroj: Youtube

Ve Francii Babišovi podle webu hrozí na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

Projekt Pandora Papers koordinuje obdobně jako dřívější Panama Papers Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. V rámci nové kauzy se zmiňuje například o jordánském králi Abdalláhovi II., prezidentech Ukrajiny, Keni a Ekvádoru či o bývalém britském premiérovi Tonym Blairovi. Získané dokumenty popisují i aktivity 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka a řady velvyslanců, starostů, ministrů, poradců či generálů.

Investigace.cz: Babiš by měl vysvětlit, kde vzal 15 milionů eur

Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle novinářů z webu Investigace.cz vysvětlit, kde vzal 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun) z kauzy Pandora Papers a proč podnikl kroky k nedohledání původu těchto peněz. Server také odmítl premiérovo tvrzení, že zveřejnění informací je snahou o ovlivnění českých sněmovních voleb. Web upozornil, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří na projektu Pandora Papers pracovali.

"Důkazy, že byl spáchán zločin, nemáme. Dokonce ani netvrdíme, že byl zločin spáchán. Jen předkládáme, analyzujeme a dáváme do kontextu čistá data. Interpretaci dokumentů jsme nechali na expertech a v konečném důsledku i na čtenářích," uvedl server.

"Nicméně máme za to, že celé schéma vyvolává řadu otázek i podezření. Andrej Babiš by proto měl vysvětlit, kde vzal oněch 15 milionů eur neboli 381 milionů korun. A proč si objednal založení tak složitého finančního schématu, které původ těchto peněz dělá nedohledatelným," napsal web.

Babiš trvá na tom, že neudělal nic nezákonného ani špatného. Poukázal mimo jiné na to, že jde o případ starý 12 let, tedy z doby, než vstoupil do politiky. "Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo," prohlásil.

Podle serveru však není pravděpodobné, že by zmíněné peníze byly legitimně Babišovy. "Andrej Babiš sice hotovost v dostačující výši fakticky vlastnil, nicméně sám tvrdí, že příjmy z těchto let použil na nákup korunových dluhopisů Agrofertu v roce 2013 v celkové výší 1,25 miliardy korun," podotkli novináři. "Proti původu oněch 15 milionů eur z tehdejších Babišových příjmů mluví i fakt, že hovoříme o příjmech buď již zdaněných, nebo od daně osvobozených, a tudíž je nebylo potřeba přeposílat složitým schématem," upozornili.

Hlášení o podezřelé aktivitě

Web má za to, že příslušné dokumenty by mohly mít už od roku 2016 české orgány, které mají vyšetřovat podezřelé transakce - konkrétně Finančně analytický úřad (FAÚ). "V červenci 2016 totiž Finančně zpravodajská agentura (FIA) z Britských Panenských ostrovů dostala hlášení o podezřelé aktivitě, a to od právní kanceláře Alcogal. Ta finanční agenturu informovala o tom, že jejich klient Andrej Babiš, kterému spravují firmy, je stíhán za dotační podvod. Podle mezinárodních pravidel o spolupráci mezi finančními jednotkami by toto hlášení mělo následně putovat do českého FAÚ," konstatoval server.

"Jestli se tak stalo, se nám nepodařilo ověřit. Na základě výroční zprávy karibské FIA za rok 2016 ovšem víme, že výměna informací s českým FAÚ proběhla v tomto roce osmkrát," doplnil web. FAÚ spadá pod ministerstvo financí, které Babiš řídil do května 2017, kdy jej nahradil Ivan Pilný (ANO) a následně Alena Schillerová (za ANO).

Server také uvedl, že neví, zda peníze mohly být spojené s projektem Čapího hnízda, či nemohly. "V roce 2008 ručí společnost Agrofert za půjčku 375 milionů korun, kterou si bere společnost Čapí hnízdo od banky. Zároveň jsou v této době akcie Čapího hnízda anonymní, není proto jasné, kdo byl jejich držitelem. Pokud by se jednalo o těchto 375 milionů a Andrej Babiš by je použil k nákupu nemovitostí ve Francii přes popsané schéma, pak by musel být v té době osobou ovládající firmu Čapí hnízdo, což popírá," připomněla Investigace.cz.

Premiér čelí v kauze evropských dotací pro Farmu Čapí hnízdo návrhu na obžalobu z dotačního podvodu.

Server také popřel, že by se záměrně "strefoval" do premiéra Babiše. "Investigace.cz je médium, které informuje především o organizovaném zločinu, korupci a praní peněz. Naším hlavním cílem nejsou politici a jejich politika. Andrej Babiš nás jako předseda vlády primárně nezajímá. Jeho jméno se ale objevilo v mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, proto jsme tuto kauzu ve spolupráci s dalšími médii, jako Süddeutsche Zeitung, Le Monde, německá televize NDR a ARD, britská BBC nebo americký deník Washington Post, zpracovali," uvedl server.