Za spolkem, který inzeráty financuje, stojí Ladislav Klindera spolu několika známými z Liberce, kterým někdo blízký zemřel na covid nebo v souvislosti s nezvládnutou pandemií. „Nemáme žádné vazby na politické strany,“ tvrdí Klindera. Spolek nazvaný „Připomínka obětí koronaviru“ vznikl teprve v polovině září. Zapsal ho ústecký krajský soud a oficiální sídlo spolku je v Liberci.

Na jeho adrese, kam v pátek přijel reportér Deníku, ale nebylo ani jméno iniciativy, ani zvonek, schránka či cedule. Sídlí tu však marketingová společnost, která nabízí i pronajmutí virtuálního sídla. Spolek na webu vybízí lidi k jeho finanční podpoře. Transparentní účet vznikl krátce po zapsání a jako jeden z prvních přispěl pětitisícovým darem třeba známý biolog Jaroslav Flegr, který se často vyjadřuje k pandemii.

Dárců je ale více. Hned v den vzniku například spolku přibylo 100 tisíc korun od „Důchodců, co vybudovali tuto zemi“. Tato pražská s.r.o. již dříve stála za webem Neschopná vláda. Loni v listopadu ji založil Petr Němec. Podle dostupných informací jde o veřejně činného advokáta, který se také zabýval podporou lidí v exekuci. Ten již dříve organizoval také podobnou iniciativu, v billboardové kampani senioři kritizovali vládu za nezvládnutí pandemie.

Tak vypadal útočný interátZdroj: FBDeník se s dotazem na novou kampaň obrátil také na autory již existujícího projektu „Neschopnost zabíjí“, který provozuje stejnojmenný spolek. Webové stránky obou spolků jsou totiž vizuálně podobné. „Není to jako přes kopírák, ale je pravda, že tam určitá spolupráce je,“ řekl ke „konkurenčnímu“ projektu zakladatel Neschopnosti zabíjí, dvaatřicetiletý analytik Jan Jelínek z Prahy.

„Spolek založil kamarád, který se u nás trochu inspiroval a vypůjčil si náš graf. Ale má to trochu jinou strategii, jiné cílové publikum, více se zaměřují na příběhy obětí,“ prozradil Jelínek. „Chtěli jsme to ale udělat méně marketingovým a více obyčejným lidským stylem,“ vysvětlil Klindera.

Nakolik bude vzpomínka na mrtvé burcovat voliče při stávajícím hlasování, není jisté. Podle politologa Jana Kubáčka lidé chtějí spíše zapomenout a zamýšlet se nad jinými tématy. „Došlo ke značnému posunu. Ještě na jaře byla míra naštvanosti na dění kolem koronaviru velká, nyní se většina snaží zabývat jiným tématem,“ konstatuje Kubáček. Podle Jelínka to ale nic nemění na podstatě problému. Premiér Babiš a vláda podle něj během pandemie fatálně selhali a dvacet tisíc zbytečně mrtvých není nijak nadsazené číslo. „Za pomoci jednotlivých příběhů na to chceme poukázat. Lidé na to nesmí u voleb zapomenout,“ zdůraznil již dříve Jelínek.