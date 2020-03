Jak jste se domluvila na spolupráci s Nikolou Mektičem a jak jste si sedli lidsky?

Začátkem ledna jsem hledala parťáka a projížděla kontakty v telefonu. Našla jsem jeho číslo. Hned jsem mu napsala na WhatsApp, zda nechce hrát se mnou. Asi do pěti minut mi přišla zpráva, že bude moc rád a že nemůže uvěřit, že jsem mu napsala. Byla jsem šťastná. Myslím si, že základem úspěchu byla komunikace, v níž jsme neměli nejmenší problém. Nikola i jeho tým byli moc hodní a podporující. Pořád jsme se smáli. Přišli mě podpořit i v deblu.

Cestou za titulem jste si v mixu zahrála i proti známému bouřlivákovi Nicku Kyrgiosovi. Jak se vám returnoval jeho dělový servis?

Těžce. Nebylo vůbec poznat, kam zaservíruje. Dostala jsem hodně es. Zní to divně, ale byla jsem ráda, protože on každým esem přispíval na požáry a záchranu zvířat v Austrálii. Čím víc jich dal, tím víc peněz poslal. Povedlo se mi ale vrátit jeho servis s rychlostí asi 211 kilometrů za hodinu do kurtu a ještě jsme výměnu vyhráli, na což jsem byla pyšná. Dokonce jsme ho zvládli i brejknout a stihl zlomit raketu. Předvedl super show a fanoušci vytvořili nádhernou atmosféru. Moc jsem se na kurtu bavila.

V singlu jste z kvalifikace prošla až do druhého kola hlavní soutěže. Čím si vysvětlujete, že vám to sedlo zrovna letos?

Přijde mi, že čím víc tejpu na sobě mám, tím se na turnaji dostanu dál. Mám zavázané chodidlo a kotník, před prvním kolem dvouhry jsem si blokla krk, takže jsem měla tejpy po celých zádech a v závěru turnaje taky zatejpované lýtko. Nakonec je z toho nepředstavitelný úspěch. Opravdu nevím, proč se mi na Australian Open takto dařilo. Nic jsem neočekávala. Jsem šťastná, že můžu hrát.

Jste na 112. příčce v žebříčku WTA ve dvouhře, což je vaše maximum. V únoru a březnu neobhajujete skoro žádné body. Jaké si teď dáváte cíle v singlu?

Žádné. Chci být zdravá. Loni jsem měla těžké zranění chodidla a jsem ráda, že teď mě nebolí. Každý den se situace mění. Být zdravá je pro mě teď nejdůležitější. Každý zápas jdu odmakat, ale zároveň si ho chci maximálně užít. Kvůli závažnosti zranění se mi hodně změnily priority.

Diskutovaným tématem Australian Open bylo špatné ovzduší v Melbourne kvůli požárům. Limitovalo vás nějak?

První a druhý den kvalifikace to bylo hrozné, hráči kolabovali, venku se nedalo dýchat, bylo špatně vidět. Pro sportovce je takový vzduch nebezpečný. Když jsem trénovala, kašlala jsem, cítila se slabá, unavená, pálily mě oči a motala se mi hlava. Celé odpoledne jsem prospala. Byl to strašný pocit. Hráči, co nastoupili první den, si stěžovali. Vůbec jsem se jim nedivila. Nebylo to zdravé. Od hlavní soutěže už naštěstí žádný takový den nebyl.

Blíží se olympijské hry v Tokiu. Jsou pro vás extra motivací?

Ano, ale nemyslím na ně. Když to půjde, moc ráda pojedu. Mám splněné všechny požadavky pro kvalifikaci včetně účasti ve třech fedcupových zápasech. Chci hrát i hodně deblových turnajů, abych posbírala body. Zároveň ale máme tolik dobrých singlistek a deblistek, že bude strašně těžké, aby mě svaz do Tokia nominoval. Zatím se soustředím jen na turnaje.