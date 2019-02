Od 12 hodin na Štědrý večer až do 27. prosince ráno nenakoupíme v supermarketech a hypermarketech. Dva roky už platí zákon, který zakazuje v některé svátky otevírat obchodům s plochou větší než dvě stě metrů čtverečních. V nejbližší době se možná bude měnit. Na stole leží návrh na jeho úplné zrušení, který podala ODS. Odborový svaz pracovníků obchodu naopak žádá, aby bylo zavřeno o všech státních svátcích.

Lidé jsou v této otázce rozděleni. Část chápe důvody pro nucený zákaz prodeje, jiní jej považují za zásah do svých práv i za omezení svobody podnikání. Každá ze stran se snaží protivníka přetlačit a přetáhnout veřejnost na svou stranu. Pouze zde však najdete souhrn argumentů pro i proti, abyste si mohli udělat vlastní názor.

Lidé si potřebují odpočinout

ANO Kdy jindy než o svátcích by měly být rodiny spolu?Oddechnout si potřebují i zaměstnanci nákupních chrámů. V civilizované Evropě je zákaz prodeje o svátcích běžný. Nikdo navíc není omezen: kdo něco nutně potřebuje, může si nakoupit v obchůdku na rohu nebo u benzínové pumpy.

NE O tom, jestli si potřebuji odpočinout a kdy mám co nakupovat, rozhoduji výhradně já, nikoli stát. Sociální inženýrství pouze omezuje svobodu volby. Jestli to má být prostředek proti konzumnímu šílenství, je to směšné. Státy, kde dosud zákaz platil, ho změkčují či ruší.

Zákaz chrání zaměstnance velkých obchodů

ANO Práce v supermarketech a hypermarketech je náročná, vyčerpávající a ne vždy dost dobře placená. Zaměstnanci se střídají na směnách, soboty neděle jsou běžné. Sváteční volno je z tohoto koloběhu vytrhne a umožní jim, aby se věnovali svým blízkým i sobě.

NE Zaměstnanci a brigádníci, kteří si přivydělávají, se často hlásí na sváteční směny, kdy dostávají příplatek. Mnoho lidí o svátcích pracuje běžně. Nechme teď stranou lékaře či policisty. Proč si ale stejnou státní „ochranu“ nezaslouží prodavači v malých obchůdcích?

Zavřít jen „velké“ je rozumný kompromis

ANO Tlak na zaměstnance největších obchodů je nejsilnější. V Rakousku a Německu mají zavřeno nejen o svátcích, ale i o nedělích. Zákazníci si na to rychle zvykli a necítí se omezeni. Podobná je zkušenost i u nás. Lidí, kteří jsou nespokojeni je méně a méně, tržby obchodním centrům neklesají.

NE Hranice 200 metrů čtverečních je nesmysl. Jaký je rozdíl mezi prodejnou, která má plochu 199 metrů a tou, která má 201 metrů? Zákaz je pravidlem, které omezuje svobodu podnikání a vytváří nespravedlivou výhodu. Zároveň i nevýhodu. Obchodní centra, která jsou donucena uzavřít prodej potravin, často zavírají úplně a tak znemožňují práci i menším obchodům.

Je správné vybrat jen některé svátky

ANO V roce slavíme třináct státních svátků, zavírá se krom Svátků vánočních na Nový rok, Velikonoční pondělí, 28. září, 28. října a 8. května. Byla to i jakási zkouška fungování systému.

NE Výběr je nelogický. Cožpak jsou nějaké větší a menší svátky? Pokud to měla být zkouška, tak skončila katastrofou. Nikdo nic nezískal a všichni ztratili. Prodavači i zákazníci byli zkráceni ve svých právech, jen proto, že ČSSD chtělazískat body.

A jak to vidíte vy? Napište nám do Deníku váš názor. Pište na mail: nazory@denik.cz.