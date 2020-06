Rezervační systém od dnešního dne umožňuje prodej místenek na devíti dálkových linkách, u ostatních se tato možnost objeví v noci z dneška na zítřek. Prodej s výjimkou místenek do vlaků SuperCity Pendolino bude zatím omezen jen do 13. června.

„Místenky se zatím prodávají pouze do 13. června z důvodu úpravy oběhů a řazení vlaků, které lze očekávat v polovině června v souvislosti s dalším obnovováním provozu a služeb,“ vysvětlila mluvčí Českých drah Gabriela Novotná.

„Import dat o jednotlivých spojích do rezervačního systému probíhá na jednotlivých linkách postupně. Ode dneška obnovujeme prodej rezervací na čtyřech expresních a pěti rychlíkových linkách. Cestující si tak už dnes mohou koupit rezervace do vlaků na hlavních trasách, například z Prahy do Brna, Ústí nad Labem nebo Plzně, ale také na čistě mimopražských trasách, jako třeba z Brna přes Břeclav do Olomouce nebo z Pardubic a do Liberce. Ostatní vnitrostátní vlaky pak do rezervačního systému doplníme do dnešní půlnoci,“ říká Jakub Chmelík, ředitel Odboru cenotvorby Českých drah.

V případě místenek do pendolina jsou místenky v prodeji na dva měsíce dopředu.

Do kterých spojů je otevřen prodej rezervací:



* spoje SC/IC Pendolino vyhlášené v platném jízdním řádu: v celé trase vlaku na data jízdy od 2. června 2020 v rámci celého dvouměsíčního předprodeje,



* spoje linek Ex 1 Praha – Bohumín – Návsí/Nawsie, Ex 2 Praha – Horní Lideč, Ex 3 railjet Praha – Břeclav, Ex 5 Praha – Děčín / Německo, R 12 Brno – Šumperk, R 13 Brno – Břeclav – Olomouc, R 14 Ústí nad Labem – Liberec / Liberec – Pardubice, R 16 Praha – Železná Ruda a R 19 Praha – Česká Třebová – Brno, a to na data jízdy od 3. června 2020.

K přidávání dalších linek (vlaků) do rezervačního systému bude docházet v průběhu celého dne 2. června 2020 a v plném rozsahu by rezervace pro vlaky na datum jízdy 3. června 2020 a dále měly být k dispozici od 00:00 hodin dne 3. června 2020.