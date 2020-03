Vláda na dnešním jednání rozhodla o prodloužení opatření proti koronaviru v Česku do 1. dubna. Vláda také dnes schválila řadu opatření, která mají pomoci podnikatelům postiženým koronavirem. V Česku bude nově možný takzvaný kurzarbeit, tedy zkrácení pracovní doby zaměstnanců, přičemž ušlý zisk zaměstnavatelům uhradí stát. Představitelé vlády dnes také schválili novelu zákona o státním rozpočtu se schodkem 200 miliard korun. Již dříve odpoledne vláda informovala o tom, že schválila dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb (EET). Mění se také doba, kdy budou obchody vyhrazeny pro seniory.

Ministr vnitra Jan Hamáček, premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Profimedia

Co vláda zavedla či zavést chystá:

• pozastavila elektronickou evidenci tržeb po dobu stavu nouze a na následující tři měsíce

• posunula termín k podání daně z nemovitostí do 31. srpna

• prominula červnovou zálohu na daň z příjmu

• schválila prodloužení ošetřovného zaměstnancům, kteří zůstávají doma s malými dětmi kvůli uzavření škol. Zavedla ošetřovné i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nemohou pracovat ze stejného důvodu

• schválila tzv. kurzarbeit – kompenzace mzdových výdajů u provozů uzavřených z rozhodnutí vlády (obchody, restaurace) a částečnému omezení provozu kvůli většímu počtu zaměstnanců v karanténě. Zaměstnanci v těchto případech dostanou plný plat, vláda zaměstnavateli proplatí 80 procent

• firmám, jež omezily výrobu kvůli nedostatku vstupů nebo se jim výnosy sníží o více než 30 procent, rovněž vyplatí kompenzace. Zaměstnavatel bude zaměstnancům hradit 60 až 80 procent platu, stát jemu proplatí 50 procent

• pokud firma vyrábí a platí stoprocentní mzdy zaměstnancům, uvažují ministři o tom, že jí odpustí zálohy na sociálním pojištění

• zálohy na zdravotní a sociální pojištění hodlá vláda také zaplatit 600 tisícům OSVČ

• Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v programu COVID I poskytne úvěry v celkové výši pět miliard korun (příjem žádostí už skončil) a chystá nový program COVID II. Do něj vloží stejnou částku, dalšími 30 miliardami korun se jej zúčastní i komerční banky, které budou půjčky žadatelům poskytovat