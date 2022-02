V pondělí přibylo 29 476 případů koronaviru. Hospitalizovaných je letos nejvíce

ČTK

Laboratoře v Česku v pondělí odhalily 29 476 případů koronaviru. Je to podobné jako před týdnem, kdy jich bylo pouze o 31 méně. Počet testů byl ale minulé pondělí výrazně vyšší. Dalších 5365 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně, v tomto případě je to mezitýdenní nárůst asi o 350 reinfekcí. Přibylo lidí v nemocnicích. S covidem-19 je hospitalizováno 3413 pacientů, letos dosud nejvíce. Z nich je 216 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Práce zdravotníků na nemocničním oddělení pro pacienty s těžkým průběhem koronaviru - ilustrační foto. | Foto: ČTK