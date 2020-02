Opatření, podle kterého jim hospodští a prodejci nesmějí vydat žádný alkohol, přitom pokulhává. „Ukázaly to i naše kontroly ve třetím čtvrtletí loňského roku. Zákaz prodeje alkoholu mladistvým v tomto období porušilo nejméně 132 prodejců,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Zákonodárci už proto řeší, co s tím. A dostali nápad: kromě častějších kontrol v restauracích by chtěli dětem zakázat i vstup do nočních klubů a „naléváren“. Tedy do takových podniků, ve kterých se nepodává jídlo. Děti by do nich měly vstup zapovězený od určité večerní hodiny.

„Dětem sice nelze zakázat přístup do provozoven s nabídkou pokrmů, které jsou otevřené přes den, lze jim ale zapovědět vstup do podniků, které jsou otevřené přes noc a ve kterých se nepodává jídlo,“ píše se ve studii Parlamentního institutu, kterou si kvůli tomu poslanci zadali.

Česká tvořivost

„Podobné opatření by skutečně mohlo pomoci. Budeme se tím proto co nejdříve zabývat i ve zdravotním výboru,“ řekl k tomu poslanec za ANO a současně lékař Rostislav Vyzula.

Svolný k zavedení nového opatření by byl i sociální demokrat Jiří Běhounek. „I když tvořivé schopnosti našich lidí dokážou obejít téměř vše,“ podotýká poslanec. O tématu by se ale podle něj rozhodně diskutovat mělo.

Miliardové škody

Češi se totiž dlouhodobě drží mezi rekordmany v pití alkoholu – průměrný Čech do sebe každoročně otočí až 14,4 litru čistého lihu. Česko se tak pravidelně umisťuje v první světové pětce v jeho spotřebě.

To ovšem nese své „ovoce“: škody, které pití alkoholu napáchá, šplhají každoročně k 59 miliardám. „Etylalkohol totiž není nic jiného než nervový jed, který spolehlivě ničí neurony i periferní nervy,“ říká expert Petr Popov. Lidé se pak potýkají s cirhózami jater nebo s rakovinou.