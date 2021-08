Vzorky krve očkovaných a neočkovaných lidí pod mikroskopem prý prokázaly, že osobám které se nechaly očkovat proti covid, se do krve dostal „oxid grafenu“, jenž ničí jejich červené krvinky. Je to dezinformace.

Očkování proti Covidu neustále provázejí další a další lži a dezinformace, ilustrační foto | Foto: Profimedia

„Pokud máte cca 6min čas, pusťte si to! Je to šokující! SDÍLEJTE, nejde o FAKE!“ stojí v komentáři k videu, které se začalo před časem šířit na globálních sociálních sítích a během léta se objevilo se simultánním překladem do češtiny také na českém Facebooku.