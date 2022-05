Vysoké ceny energií? Nejlevnější topení je samovýroba dřeva, zájem ale není

Průměrná úroková sazba u nových úvěrů se v dubnu zvýšila na 4,4 procenta. Z analýzy bankovní asociace přitom vyplývá, že růst sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1,6 až dva tisíce korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, hypoteční sazba pět procent už znamená růst měsíční splátky u průměrné hypotéky o pět až šest tisíc korun měsíčně. A to je citelný zásah do rozpočtu domácností.

Ceny hypoték. InfografikaZdroj: DeníkŘada zájemců si tak nakonec možnost vzít si úvěr rozmyslela. „Ačkoliv zájem o vlastní bydlení ve společnosti neklesá, rychle se snižuje množství lidí, kteří jsou ochotni a schopni v aktuálních podmínkách do bydlení investovat,“ všiml si předseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny a Hypoteční banky Jiří Feix.

Banky kvůli nepříznivému vývoji radí majitelům hypoték nestrkat před případnými problémy hlavu do písku. „Pravidelně vyhodnocujte svoji finanční situaci. Pokud budete mít signály, že se zhoršuje, včas zakročte,“ doporučil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. To znamená snažit se snížit náklady, zvýšit příjem a v horším případě sáhnout do rezerv, pokud jsou k dispozici.

Ceny dále porostou

V každém případě je dobré kontaktovat banku, jestliže majitel úvěru zjistí, že své závazky není schopen splnit. Banka by pak pomohla najít nějaké řešení. „Žádná banka poskytující hypotéky nechce prodávat klintův byt nebo rodinný dům, který slouží jako zástava hypotéky. To je až ten úplně poslední krok, pokud by se vyčerpaly všechny ostatní možnosti,“ doplnil Plocek.

Jak získat podporu v nouzi: Vláda vytvořila informační web Deštník proti drahotě

Odborníci očekávají, že cena hypoték ještě poroste. „Ve druhé polovině letošního roku však očekáváme, že se tempo růstu zpomalí a případně nějakou dobu budou sazby stagnovat,“ dodala manažerka pro hypoteční úvěry mBank Soňa Holíková.

Za celý loňský rok banky a stavební spořitelny poskytly 178 tisíc hypoték, což je o polovinu více než v roce 2020. Celkový objem pak dosahoval 541 miliard korun. Průměrná výše nové hypotéky byla téměř 3,18 milionu korun.

Jak se kvůli hypotékám nedostat do problémů



• Nechte si od banky vypracovat nabídku před ukončením fixace



Novou fixaci je nutné řešit před vypršením té stávající. Očekává se, že úrokové sazby letos porostou. Pokud bude nová splátka nad vaše možnosti, požádejte banku o návrhy řešení. Možností je několik – například sloučení více úvěrů, přistoupení partnera/partnerky či jiné blízké osoby nebo prodloužení splatnosti a tím i snížení výše splátky.



• Udělejte si finanční rezervu



Pro vytváření rezervy existuje například pravidlo 50:20:30. To znamená, že 50 procent příjmu by mělo jít na nutné výdaje, jako je například bydlení, doprava a jídlo. Dalších 20 procent příjmu by mělo sloužit jako finanční rezerva, pokud máte dluh, pak na splácení dluhu či pojištění. Zbývajících 30 procent tvoří osobní výdaje a volný čas.



• Komunikujte s bankou včas



Pokud nemáte dost prostředků na splátku jakéhokoli úvěru, je vhodné o tom banku informovat a pokusit se ve spolupráci s ní najít řešení. Lze například požádat o změnu výše měsíční splátky nebo o odklad splátky. V případě, že máte sjednané pojištění pro případ schopnosti splácet včas, kontaktujete pojišťovnu a poraďte se, jak postupovat dále. Pomoci může také příspěvek na bydlení, o který mohou žádat i lidé s hypotékou.



Zdroj: UniCredit Bank