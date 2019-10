Ideálním řešením je rodinný dům se samostatným bytem pro seniory. Stačí malá garsonka v přízemí, vybavená vlastní koupelnou a kuchyňkou. Nerušené soukromí byste jim měli zajistit v každém případě. Dvě děti mohou žít v jednom pokoji, rodiče mohou spát v obýváku, ale babička s dědečkem prostě potřebují svůj pokoj.

Nechte prarodiče, aby si do svého nového domova přestěhovali alespoň pár kousků nábytku, s nimiž prožili kus života a mají je rádi. Než ale začnete připravovat samotné stěhování, přizpůsobte obytný prostor jejich potřebám a kondici.

Začněte od podlahy. Při výběru podlahové krytiny pamatujte na její skluznost, pozor na lakované podlahy nebo leštěnou dlažbu. Zcela bez rizika nejsou ani malé kusové koberce. Připevněte je proto k podlaze speciálními podložkami, které zabrání podklouznutí. Postel pro seniora by měla mít lehací plochu ve výšce 55–70 centimetru. Matraci je lepší volit spíše měkčí, respektive s měkčí vrchní vrstvou. Existují i speciální matrace proti proleženinám.

Pro lidi s pohybovým onemocněním nebo pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko, je vhodná postel s elektrickým polohováním nebo minimálně s madlem usnadňujícím zvednutí. Stejně jako postel, také křeslo a pohovka by měly mít vyšší sedací plochu. U křesel jsou důležité područky, u židlí stabilní konstrukce a větší hmotnost, aby se nemohly lehce skácet.

Pozor u kuchyňské linky

Dalším kritickým místem, kde hrozí úrazy, bývá kuchyně. Bude-li se tam senior pohybovat častěji, měli byste tomu uzpůsobit i kuchyňskou linku. Pro věci by se neměl příliš natahovat nebo si pomáhat schůdky a nejlepší řešení je bez horních skříněk. Ale ani ohýbání není ideální, částečně mohou pomoci výsuvné systémy a organizéry.

V přiměřeném dosahu by měly být i další věci pro denní potřebu. Věšák nebo úložné prostory proto umisťujte vždy do takové výšky, aby na ně senior pohodlně dosáhl ze země, bez nutnosti natahovat se nebo využívat stupínek. Upravit bude třeba také koupelnu. Místo vany je vhodnější sprcha, do které umístíte sklopné sedátko.