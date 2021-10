Po zhruba tři měsíce prudce klesají počty nově očkovaných proti covidu-19. Zatímco ještě na přelomu června a července bylo ve všedních dnech očkováno každý den až kolem 120 tisíc lidí, v uplynulém týdnu to bylo zhruba desetkrát méně. Ve všední dny se počty podaných dávek vakcín v minulém týdnu pohybovaly přibližně mezi 10 až 12 tisíc.

V posledních dnech ale ubylo lidí, kteří skončili s covidem-19 v nemocnicích. Zatímco ještě ve středu bylo hospitalizovaných podle údajů ministerstva 249 a z toho 39 ve vážném stavu, v neděli jich bylo 204 a 28 ve vážném stavu. Stále to však bylo mírně více než předchozí neděli, kdy bylo hospitalizovaných 194.

Incidenční číslo, ukazující nárůst počtu nakažených v přepočtu na množství obyvatel, k dnešku rostlo nebo stagnovalo v naprosté většině krajů. Nejvyšší zůstává v Praze se 60 nově nakaženými za sedm dní na každých sto tisíc obyvatel a na stejnou hodnotu se dnes číslo dostalo také v Moravskoslezském kraji. Nejnižší je nadále incidenční číslo v Karlovarském kraji, a to i navzdory mírnému nárůstu na 13 případů za týden na sto tisíc obyvatel.

„Vyhodnotíme čísla a rozhodneme se, co dál. Plošná opatření ale nebudou typu uzavírání provozoven, budou to režimová opatření,“ nechala se slyšet hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.