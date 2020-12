Proč to bude až od čtvrtka, a ne hned od pondělí?

Pokles rizika na nižší hodnotu v celostátním měřítku sice nastal již dnes, přesto až do pátku byla většina krajů v horší epidemiologické situaci než Praha. Až dnes se totiž na stupeň číslo tři dostala situace v osmi krajích, zbývajících šest krajů jeho kritéria dosud nesplňuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přesto očekává, že i v nich v následujících dnech k výraznému zlepšení situace. Navíc podnikatelé budou podle něj mít dostatek času, aby se včas zásobili na opětovné otevření svých provozoven.

Za jakých podmínek budou otevřené restaurace?

Provozovny stravovacích služeb budou moci mít otevřeno od 6 do 22 hodin, ovšem pouze v omezeném režimu. U jednoho stolu tak budou smět sedět nanejvýš čtyři strávníci, v provozu bude moci být pouze polovina celkové kapacity restaurace. Pokrmy se v nich nebudou smět konzumovat vestoje.

Kam si lidé budou moci nově zajít nakoupit?

Nově budou mít stejné podmínky velké prodejny v nákupních centrech i ostatní malé obchody bez ohledu na sortiment. Otevřít budou smět všichni obchodníci. Nadále ovšem budou platit dosavadní omezující podmínky. Do obchodů tedy bude smět vstoupit jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních jejich plochy, lidé budou stále muset dodržovat nejméně dvoumetrové odstupy. Nebudou ani žádná omezení nákupu oděvů a obuvi – lidé si je budou moci po vyzkoušení zakoupit a odnést.

Budou moci otevřít také jídelní koutky v obchodních centrech?

Pro ně se podmínky fungování nemění. Stejně jako dosud budou smět mít otevřená pouze výdejová okénka, u nichž si strávníci budou moci vyzvednout pokrm, ale zkonzumovat si ho budou smět až doma. Nadále také zůstanou zavřené dětské koutky.

Mohou se pořádat venkovní vánoční trhy?

Vláda pořádání těchto trhů nedoporučuje, ale nyní již ani nezakazuje. Záležet tedy bude na rozhodnutí jednotlivých obcí a měst, protože epidemiologická situace je na různých místech stále výrazně odlišná. Stánky by měly být v nejméně čtyřmetrových rozestupech (tedy jeden stánek obsazený a vedlejší prázdné). Zakoupené potraviny lidé ani zde nebudou smět konzumovat vestoje na místě.

Týká se změna podmínek také provozoven služeb?

Ano, otevřít mohou služby jako například kosmetika či solária. Ani zde se ale nevyhnou omezením na 15 metrů čtverečních plochy provozovny na jednoho zákazníka (týká se to i čekáren). I zde musí zákazníci dodržovat dvoumetrové rozestupy. Poskytovatelé služeb budou muset mít nadále roušky, nutný nebude ochranný štít. Výjimku z nošení roušek dostanou zákazníci jen u těch služeb, které by se s rouškami či respirátory provozovat nedaly (například u fotografa).

Potrvá nadále zákáz vycházení v nočních hodinách?

Ne, zákaz vycházení bude od čtvrtka zrušen.

Skončí dosavadní zákaz pro obchodníky prodávat v neděli?

Ano, také zákaz nedělního prodeje bude od následujícího víkendu kvůli zlepšení situace s koronavirem zrušen.

Budou nějak potrestáni provozovatelé a návštěvníci restaurací a klubů, kde v minulých dnech nedodržovali protiepidemická pravidla?

Protože se tyto přestupky prokázaly v Praze, tak je to úkolem magistrátu hlavního města. Může uložit pokuty až tři miliony korun pro právnické osoby a dva miliony korun pro fyzické osoby.

Mohou v sobotu vyrazit do ulic na tradiční pochůzky Mikulášové s anděly a čerty?

Pokud budou dodržovat pravidla týkající se povoleného počtu osob na jednom místě, budou mít na obličejích roušky a udržovat dvoumetrové rozestupy, tak budou moci domácnosti s dětmi obcházet tak jako v minulých letech. Žádná speciální „mikulášská“ vyhláška podle ministra zdravotnictví Blatného přijata nebyla, i Mikulášové a čerti podle něj musí dodržovat stejná opatření jako „pozemské bytosti“.

Jak se nová pravidla odrazí ve fungování fitness center?

Fitness centra se sice budou smět otevřít, i v nich budou muset lidé dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy a také zde bude smět být jedna osoba na 15 metrů čtverečních jejich plochy. Zvláštní opatření se budou muset zavést v šatnách a sprchách. Výjimku z povinnosti dodržovat dvoumetrový odstup budou mít jen klienti při kontaktu se svými trenéry, měli by se však vyvarovat přímého fyzického kontaktu. Skupinových lekcí se bude smět účastnit nanejvýš devět klientů s jedním trenérem.

Rozjedou se s prvním sněhem také vleky a lanovky na horách?

Úřady zatím nemají jasno, jaký provoz na horách povolí. Jasněji by snad mohlo být do týdne. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nyní jeho resort společně s ministerstvem zdravotnictví, hygieniky, Národní sportovní agenturou a lyžařskými sportovními svazy připravuje manuál, podle něhož by se měl řídit provoz lanovek a vleků, front před nimi i fungování půjčoven bot a lyží. Hotov by měl být do konce tohoto týdne.

Dá se ještě do konce letošního roku očekávat další zmírnění protiepidemických opatření?

Podle ministra zdravotnictví Blatného je to „extrémně nepravděpodobné“. Ministerstvo chce v závěru prosince systém PES vyhodnotit, Blatný nevylučuje jeho případné drobné úpravy.



Změní se od čtvrtka také režim ve školách?

Ne, školy nadále budou mít vlastní způsob uvolňování dosavadních opatření. Vzhledem k tomu, že úplný přechod z pátého na čtvrtý stupeň PES v nich byl dokončen až dnes, nebylo by vhodné zavádět rychle další změny již za čtyři dny. Školám trvá nové nastavení pravidel delší dobu, k „podřazení“ na třetí stupeň proto přistoupí nejdříve od pondělí 7. prosince.