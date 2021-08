K fotografii prezentované ministryní na sociálních sítích zmínil, že pocházela z chvíle, kdy on-line zasedala vláda. Ta v té době rozšířila počet povolených obsazených míst u stolů v restauracích na šest.

"Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu," napsala Maláčová ČTK. Na dotaz, zda je připravena zaplatit pokutu, uvedla, že to je samozřejmé.

Příjemný večer

Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu dnes novinářům řekl, že je škoda, že Maláčová na zasedání nebyla. "Byla by se dozvěděla, že jsou nová pravidla," poznamenal. Připomněl, že vláda jednala videokonferenčně.

"Takže kdyby bývala chtěla, tak by se určitě napojila," podotkl. Dodal, že projednávaný materiál ministerstva práce a sociálních věcí předložil náměstek Maláčové. Více záležitost nechtěl hodnotit s odkazem na blížící se volby.

Maláčová snímek zveřejnila v pondělí večer na twitteru s tím, že jde o "příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého twitteru". Podle dalšího sdělení fotografie vznikla v kasárnách v pražském Karlíně.