Zdroj: DeníkKdo si do té doby svůj čoudící kotel nevymění za šetrnější vytápění na dřevo, plyn či tepelné čerpadlo, může zaplatit pokutu až 50 tisíc korun. A pokud v něm bude topit znovu, tak ho pokuta čeká opakovaně. O povinné výměně kotlů přitom rozhodla již v roce 2012 tehdejší vláda, takže na ni lidé měli dost času. Teď už jim ale zbývá již jen poslední rok.

Mají ti, kteří si s výměnou kotle dosud nelámali hlavu, vůbec šanci instalaci nového kotle stihnout? Topenáři nyní nevědí, kam dřív skočit. Obávají se proto, že to již možné není. Podle odhadů odborníků totiž stále zbývá vyměnit zhruba až 300 tisíc starých kotlů. „Už včera bylo pozdě,“ řekl Deníku výkonný ředitel APTT Mojmír Krátký. Situace se podle něj přitom výrazně liší podle konkrétního regionu i zvoleného druhu vytápění. Majitelé kotlů by si proto měli co nejrychleji zjistit, jaké mají možnosti, a kontaktovat svého topenáře. „Absolutně není na co čekat. Zdá se, že rok je dlouhá doba, ale je třeba si uvědomit, že příprava i výměna zdroje mohou chvíli trvat. Navíc už jsme fakticky před topenářskou sezonou,“ připomněl Krátký.

Lidem by cestu k zdravějšímu vytápění měly pomoci kotlíkové dotace, jejichž poslední vlnu vyhlásilo ministerstvo životního prostředí. O příspěvek na nové vytápění by si však lidé měli požádat nejpozději do konce příštích prázdnin. Potom by jim neměla hrozit pokuta, i když by třeba instalace nového kotle mohla trvat ještě několik následujících měsíců. Kdo se ale na splnění povinnosti „vykašle“, může čekat potíže.

Kontrolovat, zda kotel neznečišťuje ovzduší, přitom mohou úředníci z obcí s rozšířenou působností již od roku 2017. „Fyzická kontrola v domácnostech je ale až krajním řešením,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Většinou se na ně kontroloři vydávají kvůli stížnostem sousedů. „Úředníci je však mohou provádět i z vlastního podnětu, pokud mají opakované důvodné podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší,“ konstatovala.

Obce v roce 2019 (poslední dostupná data) přijaly 634 podnětů na kontroly, většinou však k nápravě stačilo písemné upozornění. Přesto každoročně pokuty padají. V roce 2019 je úředníci uložili v celkové výši přes 51 tisíc korun, v průměru na jeden přestupek to bylo 790 korun.