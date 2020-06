Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes na tiskové konferenci shrnul činnost Ústředního krizového štábu, který byl v souvislosti s epidemií koronaviru ustanoven v polovině března. Nyní byla činnost štábu ukončena.

Předseda Ústředního krizového štábu a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: ČTK/Šimánek Vít

„Hlavní, co bych chtěl říct, je, že jsme to společně zvládli," řekl na úvod Hamáček. Štáb se podle něj zabýval 60 úkoly, vyřešil všechny. „Nasazení státu bylo enormní a všichni ti, co se na tom podíleli, zaslouží poděkování," dodal s tím, že činnost krizového štábu je ode dneška zastavena.