Zároveň se zvyšuje kapacita naplnění muzeí, galerií, zámků nebo zoologických zahrad, také na sto procent. V restauracích je nově oficiálně povoleno obsazení jednoho stolu šesti lidmi místo dosavadních čtyř, pokud nepatří do jedné domácnosti.

Podmínky se rozvolňovaly od srpna, kdy na sportovních a kulturních akcích mohlo být až 7000 lidí venku a 3000 osob uvnitř. Nad tento limit ale do vnitřních prostor mohli lidé pouze po covidu nebo s vakcínou.

Provozovatelé kulturních a sportovních akcích mohou ode dneška naplnit kapacitu sálu na sto procent. Do počtu 3000 návštěvníků bude jedno, zda budou mít účastníci platný test na koronavirus, budou očkovaní proti covidu-19 nebo v posledním půl roce prodělali tuto chorobu. Při vyšším počtu musí být minimálně polovina kapacity obsazena lidmi, kteří jsou plně očkovaní nebo prodělali covid.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.