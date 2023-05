Po necelém roce končí ve vládě ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Ten oznámil, že odchází kvůli dlouhodobým zdravotním problémům po prodělání covidu. Poslanecký mandát si zatím ponechá. V koaličním kabinetu Balaše zřejmě nahradí jeho stranický kolega, současný ministr pro evropské záležitosti, senátor a někdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Do čela ministerstva školství už Beka navrhlo užší vedení STAN, příští týden to ještě posoudí celostátní výbor hnutí. Na vládní nominace STAN čeká premiér Petr Fiala (ODS), který je momentálně na cestě po Asii. Beka by ve funkci ministra pro evropské záležitosti mohl podle některých médií vystřídat současný náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ale novinářům před dnešním odletem do Rigy řekl, že o tomto přesunu zatím nic neví.

Fiala uvedl, že chápe důvody Balašova odchodu, končícímu ministrovi poděkoval. Další kroky učiní poté, co od šéfa hnutí STAN Víta Rakušana obdrží návrhy na nové členy vlády. Rakušan dnes o Balašově rozhodnutí informoval vedle Fialy i prezidenta Petra Pavla, který členy vlády jmenuje na návrh premiéra. Pavel očekává, že o vzniklé situaci bude mluvit i s Fialou po návratu premiéra z jeho cesty po Asii. „Jinak to komentovat nechci, je to čistě v působnosti premiéra,“ řekl prezident novinářům při dnešní návštěvě Bruselu.

Balaš v rozhovoru pro server Seznam Zprávy řekl, že poslanecký mandát si zatím ponechá. O dalším postupu se rozhodne v září, kdy bude podle ministra jasněji v otázce jeho zdravotních potíží. O odchodu z funkce, do níž nastoupil v létě, uvažoval podle svých slov už od začátku roku. „Měl jsem covid, který neprobíhal úplně jednoduše, a mám teď zdravotní problém, který přetrvává. Ten problém je sice pod kontrolou, ale jasněji bude v září,“ řekl.

Cítí se vyčerpaný

Uvedl, že se cítí vyčerpaný a potřebuje se dát zdravotně dohromady. „A resort školství potřebuje opravdu velké nasazení. Nejsem si jistý, že bych tu energii měl,“ dodal.

Odborníci na školství a odboráři míní, že hodnotit Balašův výkon ve funkci ministra je obtížné, protože úřad řídil krátce. Výměna ministra v době, kdy se řeší rozpočet pro resort pro následující roky, může podle nich být nicméně problematická. Od nového ministra čekají, že bude znát resort školství, což by někdejší rektor Bek podle nich mohl splňovat.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce je nejdůležitější, aby nový ministr školství zachoval kontinuitu ve změnách ve školství a nyní připravované úpravy ve vzdělávání dokončil. Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi na Balašovi ocenil to, že dobře zvládl půlroční české předsednictví v Radě EU, i to, že komunikoval se všemi zástupci školských organizací. Za minus označil mimo jiné to, že pro školství nezískal dostatek peněz.

Složitá doba

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka bude ministerstvo přebírat úřad ve složité době, kdy se vyjednává o financích na následující roky. Na Balašovi ocenil, že s odbory dobře komunikoval. V prosazování požadavků škol na vládě ale podle něj ministr nebyl tak úspěšný, jak by bylo pro české školství potřeba. Bek by mohl mít ve vládě vzhledem ke své delší politické dráze silnější pozici, míní Dobšík.

Stínová ministryně školství hnutí ANO Jana Berkovcová doufá, že nástupce bude viditelnější než Balaš, i když Bek podle ní jako ministr pro evropské záležitosti vidět moc nebyl. „Školství potřebuje výraznějšího ministra,“ řekla České televizi. Věří, že i přes rychlé střídání ministrů bude ve školství zachována kontinuita a nový ministr bude pokračovat v započatých změnách.

„Přijde mi, že post ministra školství je prokletý, protože už několik volebních období se ministři střídají jako na běžícím pásu, což nijak nepřispívá ke klidu ve vzdělávacím systému,“ řekl ČTK místopředseda školského výboru Zdeněk Kettner z opozičního SPD.

Balaš má velký přehled o vysokoškolském prostředí, naslouchal a nebyl konfliktní. I on Beka označil za „docela neviditelného ministra“.

Rezignoval i Gazdík

Odborník na ústavní právo Balaš byl jmenován do funkce ministra školství loni na konci června, funkce se ujal 1. července. Vystřídal Petra Gazdíka (STAN), který rezignoval kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Gazdík strávil v čele úřadu ještě méně času než Balaš, skončil po šesti a půl měsících.