Nakažených koronavirem v Česku přibývá. Stoupá však i počet testovaných

Počet lidí, kteří se s nemocí covid-19 léčí v nemocnicích, stoupl za den o dalších 202. Hospitalizovaných tak bylo v neděli 3721 nakažených, přičemž 589 z nich vyžaduje intenzivní péči. Do statistik přibylo oproti ranním údajů dalších 79 úmrtí, počet zemřelých se tak zvýšil na 1501. Do dnešního večera přibylo zatím 4086 potvrzených případů covidu, to je skoro dvakrát víc než do 18:00 minulé pondělí. Nakažených je nyní v Česku téměř 104 tisíc. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 18:00.

Odběrové místo pro testy na nákazu koronavirem - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Laboratoře v neděli provedly přes 17 tisíc testů, nejmíň za uplynulý týden. Pozitivní byl přitom téměř každý třetí testovaný, podobně jako v předchozích dnech. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) se Česko potřebuje dostat na podíl pod deset procent. Od začátku března, kdy se v zemi objevily první případy covidu-19, se koronavirem v zemi nakazilo bezmála 178 tisíc lidí. Přes 72 tisíc se z nemoci vyléčilo. ON-LINE: Vláda schválila rozpočet pro příští rok. Mění se i pravidla pro roušky Přečíst článek › Za uplynulý týden, kdy počty případů nemoci covid-19 třikrát překonaly rekord, potvrdily laboratoře nákazu u téměř 57 tisíc lidí. Nejvyšší denní nárůst zaznamenaly v pátek, a to 11 104 případů. O víkendu sice počty nakažených jako obvykle klesly, ale i tak byla čísla ve srovnání s jinými volnými dny rekordní. Na konci září vyžadovalo nemocniční péči lehce přes 1000 lidí, nyní je jich víc než tři a půl krát víc. Z hospitalizovaných bylo v neděli ve vážném stavu 589 lidí, o dva víc než předchozí den. Oproti září se počet pacientů s covidem s těžkým průběhem ztrojnásobil. Zdravotnický systém se chystá na nápor, nemocnice v celé zemi omezují neakutní péči, rozšiřují počty speciálních lůžek a doplňují personál o mediky. V pražských Letňanech armáda staví záložní nemocnici. Počet zemřelých s prokázaným onemocněním covid-19 v posledních týdnech rovněž stoupá. Celkový počet úmrtí se v říjnu více než zdvojnásobil. Jen v uplynulém týdnu eviduje ministerstvo zdravotnictví 423 úmrtí s covidem, nejvíce pacientů - 71 - zemřelo v pátek, v sobotu i neděli bylo obětí přes šest desítek, za dnešek zatím 36. Řítí se na nás katastrofa. Jak zareaguje česká vláda? Přečíst článek › Nejvýrazněji se koronavirus v posledních sedmi dnech šířil v okresech Zlín a Plzeň-sever, kde na sto tisíc obyvatel připadá víc než 800 nakažených. Následuje Plzeň-město, Uherskohradišťsko a Příbramsko se zhruba 750 případy na sto tisíc obyvatel za týden. Relativně nejlépe je na tom Chebsko se 191 nově nemocnými na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Zpřísnění opatření Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celém Česku zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy kromě mateřských přešly na distanční výuku, uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou až na výjimky kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Dnes vláda rozhodla o dalším rozšíření povinnosti nosit roušky. Od středy bude nutné zakrývat si dýchací cesty i venku v zastavěných oblastech měst a obcí, pokud budou lidé od sebe blíž než dva metry. Roušky budou povinné i v autě, pokud řidič nejede sám nebo se svojí rodinou.

Autor: ČTK