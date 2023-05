Za poslední měsíce zdražilo jídlo v restauracích o desítky procent. Ukázalo se to například na číslech Českého statistického úřadu z posledního měsíce loňského roku. Právě v prosinci byla gastronomie se svým meziročním navýšením cen o 26 procent na vrcholu zdražování v Česku. Odrazilo se to i na přízni zákazníků. Ti, kteří však nakonec do restaurace zajdou, obracejí každou korunu a hledají způsoby, jak na jídle ušetřit. Jedni si k jídlu odepřou pití, druzí se s porcí podělí s ostatními či si ji rozdělí na dva chody.

Je krátce po poledni, do dveří hradeckého Hostince u Dvořáků vchází postarší paní a prohlíží si denní nabídku. Nakonec si vybírá znojemskou hovězí pečeni s rýží. Nesedá si však s objednávkou ke stolu, ale místní kuchař a hospodský v jedné osobě Pavel Škorvánek balí jídlo do termoboxu. „Je toho dost. Půlku si dám k obědu a druhou k večeři,“ řekla žena při placení 150gramové porce, která ji vyšla na 170 korun.

Podle Škorvánka není jediná, kdo v poslední době šetří takto na obědech. „Sice mám napsáno, že je to 150 gramů, ale určitě je to o něco víc. A lidé to vědí a často si sem právě chodí takříkajíc pro dvouporcovku,“ doplnil hospodský, který lidem v době stále dražších pokrmů vychází vstříc tím, že jim zdarma dává i termoboxy.

Že by si však někdo objednal jedno jídlo a k tomu dva a více příborů, s tím se Škorvánek setkává jen zřídka. Naopak velmi často to slýchá provozní další hradecké restaurace Šalanda Jitka Podzimková. „Je to hlavně u těch klasických tataráků. Ale i u pártyboxů či masových a sýrových prkýnek. Ty sice vyjdou dráž, ale když si to pak celá parta rozpočítá, dostane se na cenu, která je mnohdy nižší než klasické meníčko,“ uvedla Podzimková.

Trend z USA

Sdílení jídla přišlo do České republiky z USA. A právě tato „americká“ cesta je u nás v poslední době trendem i podle známého „gastronauta“ Pavla Maurera. Američané sice podle něj patří k největším plýtvačům jídla na světě, ročně se tam vyhodí až 60 procent jídla, ale v případě restauračního stravování udávají nový směr.

„Američané jsou sice mistry v plýtvání, ale právě v ohledu sdílení jídla by si z nich mohli vzít leckteří restauratéři příklad,“ řekl nedávno deníku Maurer. Ve Spojených státech sice neexistují malé porce, ale v místních restauracích už si zvykli na to, že si například čtyřčlenná rodina objedná pouze tři porce - a čtyři příbory. „U nás by se na takové lidi dívali hospodští skrz prsty, ale tam ani nemrknou okem,“ dodal Maurer.

Že se doba mění a takzvaný „sharing“ berou nyní čeští hospodští na milost, potvrdil Deníku člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a garanta projektu Moje restaurace Luboš Kastner. Bohužel jich je podle něj zatím stále málo. „Se sdílením jídla mají nyní problém spíše ty tradiční hospody, které si jedou v guláších, svíčkových a jednoporcovkách. Měly by však naopak jit tomu trendu naproti. Při sharování by si lidé objednali daleko více jídla. Já jsem velký příznivec tohoto trendu a v mých restauracích s tím slavíme úspěch,“ doplnil Kastner.

Kde se dobře a levně najíst? Deník připravil tipy.Zdroj: Deník

