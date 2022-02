Obchody jsou otevřené. Lidé ale dál oblečení a boty kupují přes web

Dřív chodili do zkušební kabiny, dnes koukají na obrazovku počítače a objednávají klikáním na myš. Koronavirová pandemie naučila Čechy nakupovat přes internet, a platí to i v segmentu, který býval typicky „kamenný“: prodej oblečení a obuvi. Prodeje tohoto zboží přes web zůstaly podle obchodníků relativně velké i poté, co se obchody loni znovu otevřely. Češi se naučili v poklidu vlastního domova objednat a vyzkoušet si více velikostí, a nevyhovující zboží pak bez strachu vrátit.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Koronavirová pandemie naučila Čechy nakupovat přes internet, a platí to i v segmentu, který býval typicky „kamenný“: prodej oblečení a obuvi | Foto: Pixabay