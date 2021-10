Z českých jmen dokument zmiňuje jméno Andreje Babiše, který v roce 2009 (před vstupem do politiky) poslal podivnou půjčku 15 milionů euro (necelých 400 milionů korun) na několik firem v daňových rájích. Peníze měly financovat nákup nemovitostí na Francouzské Riviéře.

Co to je „offshorová společnost“?

Jde o firmu, která je založena v takzvaném daňovém ráji. Za daňové ráje se považují země, které mají nízké, symbolické nebo nulové zdanění zahraničních firem. V Evropě jde například o menší státy jako je Lucembursko, Andorra, Gibraltar či Monako. Vzdáleně jde o Britské Panenské ostrovy, Bahamy, či Belize. Právě Britské Panenské ostrovy a Monako podle zahraničních novinářů využil pro majetkovou operaci i Andrej Babiš.

Proč podnikatelé využívají „offshore firmy“ v daňový rájích?

Důvodem může být snaha ušetřit na daních, nebo skrytí vlastnictví majetku. Offshore společnosti totiž zajišťují anonymitu vlastnictví. Údaje o majitelích společností nejsou veřejně přístupné, kromě nulové daně většina daňových rájů nevyžaduje vedení účetnictví ani podávání daňového přiznání, provádění auditu nebo vydávání výroční zprávy. Za společnost jedná podle pokynů majitele jednatel. Společnost jde založit na dálku, i v Česku je hodně firem, které offshore firmu založí na klíč. Pokud se neprokáže praní špinavých peněz, nebo daňový únik, nejde z pohledu českého práva o nic nelegálního.

Kauza Pandora Papers.Zdroj: Deník

Co podle zahraničních novinářů v roce 2009 Andrej Babiš provedl?

Podle Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů nakoupil vilu a dalších 15 nemovitostí na Francouzské riviéře. Na tom by nebylo nic divného, Babiš byl už tehdy druhý nejbohatší Čech. Jenže nemovitosti nekoupil přímo. Podle zjištění zahraničních novinářů v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (cca 400 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku.

Proč Babiš nekoupil zámek a nemovitosti přímo z České republiky? Tajil vlastnictví? Bylo necelých 400 milionů korun, které Babiš do daňových rájů poslal, zdaněných? A k čemu tedy měly sloužit, pokud ne k nákupu nemovitostí?

To jsou v tuto chvíli nejzásadnější otázky. Deník poslal premiérovi několik zásadních dotazů k celé kauze. Vyjádřil se zatím k tomu, že žádnou nemovitost ve Francii nevlastní a nemá ani žádnou offshorovou firmu. Pro server iDnes Babiš v pondělí uvedl, že půjčka byla poskytnuta ze zdaněných peněz. Proč ale peníze putovaly „oklikou“ přes několik nastrčených zahraničních firem a k čemu měly sloužit, Babiš nesdělil.

Byl Babiš skutečným majitelem nemovitostí na Francouzské Riviéře?

Tvrdí, že teď už ve Francii žádnou nemovitost nevlastní. Zda se to vztahuje i k minulosti, ale není zřejmé. Minimálně ve vile Bigaud Babiš opakovaně pobýval s rodinou a fotil se tam na sociální sítě. Na schránkách a zvoncích zámku jsou dnes podle zjištění serveru investigace.cz názvy firem ze svěřenského fondu, který Andrej Babiš založil po schválení zákona o střetu zájmů.

Přiznal Babiš vlastnictví francouzských nemovitostí?

Ne. V majetkových přiznáních, které stávající premiér musel podat po vstupu do politiky po roce 2011, se neobjevují. Pokud by to nebyla pravda , hrozí za takový přečin abišovi podle českých zákonů pokuta až padesát tisíc korun.

Co hrozí Babišovi, pokud se prokáže nelegální finanční či majetková operace?

Podle zahraničních novinářů mu ve Francii na základě zákona o prokazování bohatství hrozí, že pokud neprokáže původ necelých 400 milionů korun, může o nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma. A informace prověří také česká policie, v pondělí to potvrdili zástupci Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Není to kampaň před volbami?

Andrej Babiš dal zjištění mezinárodního týmu novinářů do souvislosti s volbami. „Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým 12 let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby,“ reagoval Babiš v neděli večer a později dodal, že je to akce „Bakalových médií“. To ale není pravda, se zjištěním přišel mezinárodní tým novinářů, kteří v neděli zveřejnili zjištění o takzvaných Pandora Papers na všech relevantních světových zpravodajských serverech (například BBC, Le Monde, Washington Post a další). Babiš je jen jeden z mnoha politiků či celbrit, u kterých novináři popsali podivné vazby na offshorové firmy. Že se kauza provalila krátce před českými volbami, je jen shoda náhod.

Kdo vedle Babiše figuruje v kauze?

V mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, který se zabývá využíváním offshorových společností, figuruje přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka. Konkrétní jména web Investigace.cz zatím nezveřejnil, plánuje to udělat v tomto týdnu.

Kdo stojí za akcí Pandora Papers?

Projekt Pandora Papers koordinuje obdobně jako dřívější Panama Papers Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů. V rámci nové kauzy se zmiňuje nejenom o Babišovi, ale například o jordánském králi Abdalláhovi II., prezidentech Ukrajiny, Keni a Ekvádoru či o bývalém britském premiérovi Tonym Blairovi.