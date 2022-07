Jaké podmínky musí pro získání jednorázového příspěvku rodiny splnit? Nárok na jeho přiznání budou mít rodiče dětí narozených po 2. srpnu 2004 včetně těch, které se ještě narodí až do 31. prosince letošního roku. Dostat jej ovšem mohou jen ty rodiny, jejichž příjem nepřesáhl v roce 2021 částku jeden milion korun hrubého. „Týká se tedy rodičů, kteří mají nižší příjmy, zhruba do výše průměrné mzdy,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Co všechno se počítá do hrubého příjmu domácnosti?

Nárok na příspěvek budou mít rodiny, jejichž měsíční příjem v průměru vychází na asi 83 tisíc korun. Do částky počítané za celý rok se počítají kromě příjmů ze zaměstnání také peníze, které si její členové vydělali například podnikáním či pronajímáním nemovitostí. Zahrnují se sem ale také dávky jako rodičovský příspěvek, nemocenská, výsluhový příspěvek, podpora v nezaměstnanosti či náhradní výživné. Nezahrnují se do ní naopak kupříkladu příjmy z kapitálového majetku jako z prodeje cenných papírů.

Kolik lidí bude mít na příspěvek nárok, a kolik to celkem bude peněz?

Podle ministerstva práce budou mít na příspěvek nárok rodiče 1,6 milionu dětí, což je zhruba 1,1 milionu domácností. Vyplatit by se na něm mělo asi 7,8 miliardy korun.

Jakým způsobem se bude příspěvek vyplácet?

Kdo má nárok na přídavek na dítě, dostane jej spolu s ním automaticky v obvyklém termínu již v první polovině srpna. Tímto způsobem by jej měli podle Jurečky rovnou získat rodiče zhruba 230 tisíc dětí, kteří se v tomto směru nebudou muset vůbec o nic starat.

Co mají dělat rodiče ostatních dětí, pokud chtějí peníze dostat?

Budou si muset o příspěvek zažádat, a to nejdříve od pondělí 15. srpna. Pokud mají elektronickou identitu (bankovní identita, identita občana) tak mohou učinit elektronicky prostřednictvím portálu ministerstva práce.

Kdo si bude muset o příspěvek zažádat osobně na úřadě?

Pokud žadatelé elektronickou identitu nemají, budou muset osobně navštívit vybrané Czech Pointy na krajských, městských či obecních úřadech, až od října také na poštách. Jejich pracovníci žádost o příspěvek zadají do systému a žadateli vydají potvrzení. Na Czech Point budou muset také lidé, kteří musí dokládat některé speciální skutečnosti. „Kupříkladu tehdy, kdy běží soudní řízení a není ještě jednoznačné rozhodnutí o tom, komu je dítě svěřeno do péče,“ vysvětlil ministr Jurečka. Přesto by mělo být osobní podání žádosti otázku několika minut.

Kdy se bude příspěvek vyplácet?

Žadatelé by jej měli dostat do 30 dnů od podání žádosti.