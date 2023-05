Prezident Petr Pavel naplnil svá slova z minulého dílu seriálu Deníku, kdy slíbil otevření Pražského hradu a odstranění bezpečnostních rámů u vchodu. V úterní debatě potvrdil, že by uvítal, kdyby budoucí vývoj směřoval i ke zrušení policejních stanovišť pod nevzhlednými dřevěnými budkami a k možnosti nejen k odchodu, ale i příchodu do areálu Matyášovou bránou.

Prezident Petr v Pavel vyjádřil svůj názor na protivládní demonstrace. Podívejte se | Video: Deník

V sobotu se prezident účastnil předávání hudebních cen Anděl. Mezi muzikanty má hodně příznivců. Ti by ho asi nepochválili, pokud by podpořil zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) na kulturní akce na 21 procent. Do této sazby by se mohlo přesunout i vodné, stočné, teplo, léky, knihy.

Podepsal by takový zákon?

„Podle toho, co jsem viděl, knihy a léčiva by v nejvyšší sazbě být neměly. Bavíme se o pracovním návrhu, který nechci komentovat. V obecné rovině zjednodušení sazeb DPH ze tří na dvě smysl dává. Nejenom proto, že přinese více peněz do státní pokladny, ale i z toho důvodu, že bude přehlednější a zmenší prostor pro daňové úniky. Ekonomičtí odborníci ohodnotili zjednodušení systému ze tří na dvě sazby přínosem 70 až 80 miliard korun do rozpočtu, což by mu v současné situaci určitě pomohlo. Naprosto věcná debata musí být ne tolik o počtu sazeb – ty by měly podle mého názoru být dvě – ale o tom, které komodity a služby by měly být v jaké sazbě a o dopadech na lidi, kteří už dnes mají velké sociální problémy,“ řekl Pavel Deníku.

Návrhy z demonstrací

Moderátorka obdržela desítky dotazů čtenářů, z nichž mnohé se vztahovaly nejen k nedělní demonstraci na Václavském náměstí.

Hana Králová položila tuto otázku: „Poslední dobou, a myslím, že v takovéto míře poprvé od revoluce, se zvedla vlna demonstrací. Odbory, SPD, Česká pošta, strana PRO a plné Václavské náměstí, pochod Prahou k Úřadu vlády. Kabinet reaguje tím, že právo na demonstrace je, a tím to končí. Myslím, že tím dávají lidé vládě především najevo, jak moc jsou s ní nespokojení. Jak to vnímáte vy, budete s demonstranty jednat?“

Neházejme demonstranty do jednoho pytle. Část z nich jsou oběti, míní Petr Pavel

Prezident odpověděl, že lidé mají možnost a svobodu vyjádřit svůj názor. „Trochu mi na tom vadí, že se lidé, kteří jsou mnohdy právem nespokojeni, stávají obětí těch, kteří se na jejich strachu a obavách chtějí přiživit. Často mají extrémní názory, nejenom ekonomické a sociální, ale také politické a bezpečnostní. S nimi se ztotožnit nemohu, neboť to jde proti zájmům naší země. Na druhou stranu postojům, které směřují k nástrojům, jež vláda uplatňuje, a mají racionální jádro, by se mělo dostat sluchu. Bohužel mluvčí na demonstracích nepřicházejí s konkrétními alternativami, ale jen s heslovitou kritikou. Rozumím tomu, že na takových akcích se nedá prezentovat ucelená analýza, ale pokud by měli skutečný zájem na řešení problémů, navrhli by vládě jednání o konkrétních návrzích,“ míní Pavel.

Moderátorka podotkla, že třeba předseda strany PRO Jindřich Rajchl vládu vyzýval právě k setkání nad jejich návrhy, ale bez odezvy. „Otázkou je, zda je opravdu mají. Jsem přesvědčen, že o konkrétních podnětech by se jednat mělo. Jak na úrovni vlády, tak zákonodárného sboru. Pokud někdo má alternativní návrh, je legitimní o něm jednat, neboť nikde není psáno, že nějaké řešení nemůže být lepší než to, které uplatňuje vláda,“ dodal.

VIDEO: O změnách na Hradě, demonstracích, Ukrajině. Petr Pavel byl hostem Deníku

Jaký typ osob na tyto protestní akce podle Petra Pavla chodí? „Je to široké spektrum. Jsou tam lidé, kteří jsou opravdu nespokojení s tím, že se jim snižuje životní úroveň. V takovém případě je to naprosto legitimní. Přes lidi, kteří principiálně odmítají tuto vládu, ať by dělala cokoliv, až po ty, kteří jsou emočně nebo racionálně nakloněni Rusku a jsou frustrováni z podpory Ukrajiny. Určitě všechny nemůžeme házet do jednoho pytle,“ konstatoval Pavel.

Americká základna v Mošnově nebude

Na demonstracích také zaznívá spousta dezinformací nebo zkratek, které se pak mění ve fámy, jež kolují po sociálních sítích. Jedna z nich říká, že při návštěvě Polska Pavel svému protějšku Andrzeji Dudovi potvrdil výstavbu americké vojenské základny v Mošnově.

Prezident Petr v Pavel vyjádřil svůj názor na protivládní demonstrace:

Zdroj: Deník

Prezident to uvedl na pravou míru. „Jediné, co jsem potvrdil, je, že u nás roste národní centrum, které by mohlo plnit podobnou úlohu jako základna v Řešově, tedy logistickou. O americké vojenské základně neproběhlo žádné jednání a ani to není v úvahách NATO. Česká republika není hraniční zemí Aliance, takže většina bezpečnostních problémů se bude odehrávat daleko od nás. Naše role bude převážně tranzitní, aby v případě konfliktu přes naše území mohly proudit posily, zásoby, materiál. K tomu slouží logistická centra, jako jsou v Řešově, v Rumunsku, podobné je na Slovensku. Jedno by mohlo vzniknout i v Mošnově. Je to všechno ve stadiu příprav,“ vysvětlil.

BMW, nebo škodovka?

Podívejte se na záznamy z předešlých živých debat s prezidentem Petrem Pavlem ZDE.

Lidé se též ptají, proč bude využívat vozidla BMW a nikoliv české škodovky. „Mnohokrát jsem říkal, že budu jezdit čímkoliv, co bude mít ochranná služba k dispozici. Policie České republiky zajišťuje centrálně nákup vozidel na základě požadavků ochranných služeb. Vím, ve vozovém parku jsou jak česká auta, tak BMW. Využíváme všechny. Vozidla BMW byla nakoupena ještě před mým nástupem. Mohl bych říct, ať je nechají v garáži a že budu jezdit výlučně škodovkami. Ale v tom případě by tato auta, pořízená za nemalou cenu, chátrala. Nikdo jiný s nimi jezdit nemůže. Proto to střídám,“ popsal Pavel.

Na dotaz Anny Želinské z Plzně, zda přijede na oslavy osvobození republiky do jejího města, odvětil: „Dostal jsem řadu pozvání, akcí je mnoho, budu se jim snažit vyjít vstříc. Když mi to situace jenom trochu dovolí, rád se tam ukážu.“

Cesta na Ukrajinu. Obilí a vlajka

Prezident se chystá na návštěvu Kyjeva. Je už určené datum? „Ano, ale z bezpečnostních důvodů ho nemohu a nebudu sdělovat. Cesta proběhne v nejbližší době,“ ujistil.

Nedávno také pravil, že Ukrajina bude mít jedinou šanci na velkou jarní ofenzivu. Přijde? „Když se podíváme na zprávy z bojiště, jsou poměrně rozporuplné. Jedny tvrdí, že příprava je v plném proudu, jiné ji popírají s tím, že není dost prostředků, vhodné počasí a terén. Je přirozené, že ani jedna strana nemá zájem, aby unikly sebemenší detaily z připravované ofenzivy. Obě ale říkají, že tento rok je kritický. Ruský ministr Lavrov zmínil, že válku chtějí ukončit v co nejbližším termínu, podobně se vyjadřuje ukrajinský prezident. Bez toho, že by jeden či druhý účastník konfliktu podnikl velkou ofenzivu, která by znamenala průlom, se změna situace očekávat nedá, protože nikdo nevyjádřil vůli k jednání bez předchozích podmínek. Je tedy možné čekat, že k ofenzivě dojde. Pokud to tak bude, přinese množství ztrát a škod, určitě to nebude nic pěkného,“ sdělil prezident.

Petr Pavel: Plná Letná mi nevadí, útok na ukrajinskou vlajku ano

Po Maďarsku a Polsku i Slovensko zakázalo dovoz ukrajinského obilí. Český ministr zemědělství Zdeněk Nekula oznámil, že my se k ničemu podobnému nechystáme. Je to správný postup?

„Ano. Je důležité chránit vlastní trh, ale přestat teď kupovat od Ukrajiny i to málo, co může prodat, znamená dostat ji do ještě větších obtíží. V tomto smyslu bychom měli zůstat solidární a dopad na naše zemědělce, který zatím není nijak dramatický, bychom měli řešit nějakou formou pomoci českého státu, ne odmítnutím nákupu obilí a zemědělských produktů od Ukrajiny. Berme to jako formu solidarity a pomoci Ukrajině,“ míní hlava státu.

Na závěr ještě redaktorka položila otázku paní Turkové, protože v mnoha obměnách se stále opakuje. Lidi zajímá, proč visí na Národním muzeu v Praze ukrajinská vlajka. „Proti Ukrajině nejsem zaujatá. Všimla jsem se ale, že i v Praze na Strakově akademii, Poslanecké sněmovně a všech ministerstvech je též vedle české vlajka ukrajinská. Neměla by tam být jen česká, eventuálně Evropské unie?“ psala Turková.

A odpověď? „V principu má pravdu, ale když se podíváme, čemu den za dnem čelí občané Ukrajiny, jde o výraz toho, že stojíme po jejich boku a že odsuzujeme to, co se v jejich zemi děje. Že jim chceme pomoci, aby se mohli vrátit k normálnímu životu. Myslím, že vyvěšení vlajky by nemělo nikoho urážet, protože je to jenom symbolické gesto spojenectví a partnerství,“ uzavřel třetí díl prezidentských debat Deníku Petr Pavel.