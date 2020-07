Ve čtvrtek se na mimořádné schůzi jednalo, diskutovalo a hlasovalo od devíti hodin dopoledne. Součástí dnešní schůze má být také schvalování seznamu jmen, která Sněmovna navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání.

Navzdory tomu, že někteří zástupci považují situaci za zvládnutou a „ne tak kritickou“, Piráti by rádi zavedli testování zaměstnanců všech dolů OKD na koronavirus. V rámci testování se uvažovalo například také o zařazení akademických laboratoří, které byly během první vlny využity jen málo. Dále byla zmíněna i větší ohniska koronaviru v České republice, s tím, že se diskutovalo také o možném zmobilizování krizových týmů a jejich přesunutí na Karvinsko.

Pirátské testování

Karvinská zastupitelka a kandidátka Pirátů na hejtmanku v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová kritizovala, že například zaměstnanci dolu ČSA dosud nebyli plošně otestováni. Hygienici podle ní nestíhali a lidé se dozvídali výsledky testů třeba i tak, že je na vrátnici nepustili na pracoviště s tím, že mají koronavirus. Někteří testovaní čekali na výsledky i devět dní, uvedla Klusová. Termín 19. července, který Adam Vojtěch navrhl jako termín testování, je podle Pirátů pozdě.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek připomněl, že Piráti navrhují zavést stupně pohotovosti po vzoru Nového Zélandu. Škála by byla čtyřstupňová, první stupeň by znamenal mírné nebezpečí a s ním spojená opatření, která jen málo zasahují do svobod občanů, naopak čtvrtý stupeň by představoval nouzový stav.

„Situace není tristní“

„Situace kolem koronaviru na Karvinsku se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) uklidňuje. Nákaza se tam nekontrolovaně nešířila, řekl ministr poslancům na dnešní mimořádné schůzi. Covidem-19 onemocněli na Karvinsku hlavně pracovníci dolů OKD a členové jejich rodin,“ sdělila ČTK.

„Drtivá většina pozitivně zachycených jsou horníci nebo blízké kontakty. Očekáváme s epidemiology, že se bude situace zlepšovat,“ uvedl Vojtěch. Podle něj bude mít další průběh klesající tendenci. Nárůst byl pak podle něj způsoben především plošným testováním a skutečností, že většina nakažených byla bez příznaků, virus tedy šířili nevědomě dál.

„Zdravotní systém není ochromen, hrozba pro širší populaci není tak výrazná, jako byla v době začátku první vlny,“ uvedl Vojtěch. Pokud by se situace zhoršovala, nevyloučil zpřísnění protikoronavirových opatření. Prozatím je podle něj neadekvátní uzavírat region, který je na tom stran obyvatelů kapacitně jako Karvinsko.

Vojtěch zároveň uvedl, že nárůst počtu nakažených na Karvinsku je „vlastně pozitivní“. Podle ministra to totiž znamená, že se daří případy odhalit. „Musíme se s tím naučit žít a ne z toho dělat něco víc, než to ve skutečnosti je,“ dodal.

Za svá slova Vojtěch sklidil vlnu kritiky. „Teflonový ministr zdravotnictví s mírným úsměvem na rtech od počátku krize říká, že vše hezky funguje a vše zvládáme. Ale ono to nefunguje,“ pustil se do ministra zdravotnictví šéf STAN Vojtěch Rakušan.

Řešíme v PS situaci na Karvinsku. Nepoukazujme na lidi v MS kraji jako na viníky! Oni jsou obětí - pomalého a hloupého postupu Min. zdravotnictví. Vláda si připisuje úspěchy, neumí nést odpovědnost za neúspěchy, ty svaluje na jiné. Populismus a pokrytectvíhttps://t.co/8ZrQPBvTHC — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 9, 2020

Podle předsedkyně TOP 90 Markéty Pekarové Adamové by pak chytrá karanténa zasloužila spíše název „blbá karanténa“. Kritizovala také fakt, že doly OKD nebyly dosud uzavřeny. „Změnila se snad strategie vlády a najeli jsme ted na promořování?“ zeptala se ministra Vojtěcha.

„Opatření jsou pomalá, zmatená a evidentně málo účinná,“ podotkl bývalý starosta Karviné, nynější místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD). Rovněž podle Pirátky Olgy Richterové byla reakce státu „neuvěřitelně pomalá“. Mnozí se shodli také na tom, že společnost se musí s nákazou smířit a přijmout, že ji prodělá každý.

„Vláda se na Karvinsko vykašlala“

Situaci na Karvinsku zavinila podle poslance ODS Jakuba Jandy vláda, která „se na Karvinsko a celý Moravskoslezský kraj vykašlala“. „Jednala by stejně, kdyby se jednalo o Prahu? Nemyslím si,“ řekl Janda.

Podle polance ANO Josefa Hájka zavinil situaci na Karvinsku skutečně stát, ale již před lety, když důlní firmu OKD nechal zprivatizovat miliardáře Zdeňka Bakalu. „V případě OKD stát selhal. Zavinil, že se firma dostala do rukou Bakaly, který ji vytuneloval,“ prohlásil. „Nevěřím, že piráti chtějí horníkům pomoci. Kdo je vaše lídryně? Zuzana Klusová, ta má horníky ráda asi jako pan Okamura migranty,“ zaútočil na pirátskou zastupitelku Karviné.