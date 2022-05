Do Česka dorazí tropy. V pátek teploty vystoupají k třicítce, pak přijdou bouřky

ČTK

Pátek by měl být v Česku letošním prvním takzvaně tropickým dnem. Meteorologové očekávají, že nejvyšší teploty vystoupají až na 30 stupňů Celsia. Zároveň se ale k večeru od západu zatáhne a dorazí bouřky, ojediněle i silné. O víkendu by už mělo pršet méně, teplotní maxima ale nebudou tak vysoká jako v pátek. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pátek čekají Česko tropické teploty. pak se ochladí. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň