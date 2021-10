Občasný déšť a teploty do sedmnácti stupňů pak potrápí Česko také ve čtvrtek. Teploty zůstanou podobné středě. Pátek přinese zprvu polojasnou oblohu, poté se ale zatáhne ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Ráno a večer se mohou objevit mlhy. Přes den naměříme 13 až 18 stupňů. V noci potom 10 až 6 stupňů Celsia.

Právě v noci také přijde déšť nebo přeháňky. Středa bude už zakaboněná. Denní a noční teploty se zas tak lišit nebudou. Přes den totiž naměříme od 12 do 16 stupňů, v noci potom 13 až 9 stupňů Celsia.

V pondělí se pravděpodobně probudíme do mlžného rána s nízkou oblačností. Během dne bude v západní polovině Čech přibývat frontální oblačnost. Přes den teploměry naměří krásných 22 stupňů. V noci potom 13 až 9 stupňů Celsia.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.