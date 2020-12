Před pár týdny se objevila první skutečně důsledně otestovaná vakcína proti covidu s velmi vysokou účinností. Nezdálo se vám, že se slavilo až příliš málo?

Ano, sám jsem tomu nerozuměl. Já to považoval za velmi dobrou zprávu a byl jsem zklamaný z toho, jakou to mělo, přinejmenším tady v Česku, odezvu. Například v Německu to vzali mnohem vážněji a také si od toho zřejmě mnohem více slibují.

Zdroj: ArchivCo vás na té české reakci překvapilo nejvíce?

Třeba to, že spousta takzvaných antirouškařů zároveň prohlašuje, že se nechce nechat očkovat. Na to lze říci jedině to, že kdo nechce dále nosit roušku, ať se nechá očkovat vakcínou. A také ten odpor přičítám i jistému znaku české národní povahy, dělat věci tak trochu natruc.

Pomáhá změně současných vakcíně nenakloněných nálad v Česku nějak vláda?

To je to, co tady postrádám asi nejvíc. Tady nevidíme žádnou kampaň za to, aby se lidé nechali očkovat. A je tu zase srovnání s Německem, kde jeden vysoký politik vládní CSU řekl, že nechat se očkovat je vlastenecké. A podobně hovoří i další němečtí politici. A tady? Před několika dny pan premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro média prohlásil, že on sám neví, jestli se nechá očkovat, protože má odoperovanou slezinu. Přitom takoví lidé by se určitě měli nechat očkovat očkovat vakcínou. A to dokonce víc, než běžná populace.

V současnosti míří ke schválení v EU hned několik různých vakcín. Kterou byste si z nich vybral vy?

Ty vakcíny jsou skutečně nejrůznějšího typu, od řekněme klasických po supermoderní. Ale já bych si teď nevybíral. Já jsem senior a volil bych první vakcínu, která tady bude k dispozici. Z toho, co o tom vím, si myslím, že tam nebude nějaký zásadní rozdíl v účinnosti, ani ve výskytu případných nežádoucích vedlejších účinků či reakcí.

Dá se očekávat, že vakcína proti covidu může mít podobné menší nežádoucí reakce, jako třeba vakcína proti chřipce?

Ano, myslím, že to tak bude. Lidé by chtěli vše takříkajíc zadarmo a bez rizika. Žádný lék, či léčivo není zcela bez nežádoucích účinků. Ale jsem přesvědčen, že u těchto vakcín proti koronaviru by neměl být rozdíl od jiných běžně používaných vakcín.

Jak ale argumentovat proti tvrzení, že vývoj i testovací doba nových vakcín byly extrémně krátké?

My tu vakcínu potřebujeme extrémně rychle. Ale výsledky testování byly jednoznačné a byly na velmi početných vzorcích populace.

A koho vakcínou proti covidu očkovat. Všechny?

My potřebujeme proočkovat tři miliony osob starších 65 let, nebo mají chronické zdravotní potíže. A samozřejmě i zdravotníky a podobně. Je to jediná cesta, jak vyřešit koronavirovou krizi.

Univerzita Karlova pořádá ve spolupráci s Deníkem webinář s titulem VAKCÍNA PROTI COVID-19 A JAK DÁL. Na otázky čtenářů Deníku odpoví prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. z Kliniky infekčních, parazitních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.



Webinář startuje ve čtvrtek 3. prosince v 16 hodin. Přihlaste se už teď na webu www.ceskoajakdal.cz. Své dotazy zasílejte mailem na:

cesko@cuni.cz